Tadej Droljc: direzione laser verso il 2025!

GORIZIA, NOVA GORICA – Ed è già conto alla rovescia per il 2025, anno in cui le nostre saranno Capitale europea della Cultura: tra le anticipazioni ve n’è una con il botto, come si suol dire, ovvero la performance di Tadej Droljc, artista e programmatore creativo sloveno che lavora all’intersezione tra suono, immagine e luce e che ha già all’attivo diversi riconoscimenti internazionali quali il Lumen Prize Student Award e la Dennis Smalley Electroacoustic Music Scholarship.

Così, anticipato dalle ore 20.30 dal dj/vj set di Deconstructor & vjMESEC, il palazzo comunale di Nova Gorica (piazza Edvard Kardelj), un’ora più tardi si trasformerà in una tela di un artista intermediale per uno spettacolo da queste parti mai visto! Lo spettacolo audiovisivo SPECTRUM, è stato sviluppato durante la residenza R.o.R a Šempas con il sostegno finanziario proprio di GO!2025. Lo spettacolo laser include anche elementi dell’opera Turmoil of Vehemence del duo Synspecies, che insieme a Tadeoj è formato dal sound artist spagnolo Elias Merino.

Tornando al c.v. del nostro protagonista, TD già vincitore dell’Outstanding Research Award, si è esibito eD ha esposto in festival quali la Biennale NEMO di Parigi,Mutek, Ars Electronica, Lev, Brighton Digital Festival, Semibreve, Sonica Glasgow, Lunchmeat e al Node. Il programma Ror-Residenze rurali organizzate, che BridA porta avanti da anni, fa parte del BidBook della Capitale europea della cultura 2025: in programma quindi altre sette residenze di questo tipo con artisti di fama internazionale.

Ingresso libero