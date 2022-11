Auto non si ferma e travolge due pedoni sulle strisce pedonali

UDINE – Forse per una distrazione, oppure per il sole acciecante che in quel momento impediva una visuale ottimale, fatto sta che venerdì pomeriggio poco dopo le 15.30, un Seat Ibiza con alla guida una diciannovenne di Latisana ha investito un 69enne di Pasian di Prato e un 29enne in carrozzina. Il fatto è accaduto in viale Venezia, podo dopo la questura. A quanto pare, i due pedoni hanno attraversato sulle strisce e mentre un’auto si è fermata, quella che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso no, prendendo in pieno le due persone. Quella che stava conducendo a mano la bicicletta è stata scaraventata diversi metri più avanti, quella in carrozzina è caduta a poca distanza dall’impatto. Entrambi hanno riportato un trauma cranico, lesioni alla testa e la persona che conduceva la bicicletta una frattura a una gamba.

Sul posto sono arrivati due ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. I due feriti sono stati accompagnati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso.

Viale Venezia (in direzione Pasian di Prato) è rimasto chiuso al traffico per un’ora per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.