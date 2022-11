Scelta la nuova segreteria del Pd Fvg. Liva: “Chiedo passione e dinamismo”

FVG – “Il Pd c’è, è in gara e lo dimostra con la nuova Segreteria. Siamo prima di tutto una squadra, ognuno ha deleghe e compiti precisi ma il collettivo per me è decisivo: una presenza che dovrà incidere e farsi sentire, incalzare la giunta Fedriga, puntare dritto all’obiettivo delle elezioni. Ora è il momento della massima concretezza, e la Segreteria regionale è chiamata a rafforzare ogni possibile azione dentro e fuori il partito, in stretta sinergia con il Gruppo consiliare regionale e con la delegazione parlamentare. Rinnovamento, parità di genere, amministratori e competenze: a questa Segreteria chiedo passione e dinamismo”. Così il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva presenta la nuova Segreteria regionale, formata da otto membri più lo stesso segretario, che mantiene le deleghe a economia e lavoro affiancato dal forum tematico, e il tesoriere che rimane Paolo Mezzorana. “Assieme all’economia, la salute e l’ambiente sono i cardini della proposta alternativa del Pd – spiega Liva – e sono tra le priorità dei Forum ‘FVG 2023-30’, che accompagnano l’opera della segreteria anche sui temi dell’agricoltura, di sport e cultura, volontariato sociale, politiche giovanili. I Forum ‘FVG 2023-30’ si riferiscono alla scadenza indicata dalla Ue per attuare gli obiettivi climatici e di transizione, decisivi anche per la nostra regione”.

I membri della Segreteria sono: Manuela Celotti, sindaca di Treppo Grande (Ud), delega a welfare e politiche intergenerazionali; Gloria Favret, presidente dell’Assemblea del Pd provinciale di Pordenone, delega a percorso congressuale nazionale, terzo settore e diritti; Linda Tomasinsig, sindaca di Gradisca d’Isonzo (Go), delega a integrazione, coesione territoriale e rapporti europei; Valentina Repini, consigliera comunale di Trieste), delega a istruzione e pari opportunità; Anna Ulian, consigliera comunale di Budoia (Pn), delega a montagna, sostenibilità, aree interne; Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda (Ud), delega a Enti locali; Luca Braidotti, delega all’organizzazione; Salvatore Spitaleri è coordinatore della Segreteria con delega alla comunicazione.

Alle riunioni della Segreteria regionale sono invitati permanenti: il presidente del Gruppo consiliare regionale, i parlamentari, il segretario dei Giovani democratici Fvg, i segretari delle quattro federazioni provinciali, il coordinatore dei “Forum FVG 2023-30”.