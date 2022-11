Fondazione Onda premia il Centro cefalee della clinica neurologica di Udine

UDINE – Il centro cefalee della Clinica Neurologica di Udine è stato inserito nella prima mappatura nazionale dei Centri Cefalee. La mappatura, realizzata da Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) ha individuato i centri cefalee che al loro interno offrono servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna.

Nel corso di una cerimonia a carattere nazionale, tenutasi lo scorso 26 ottobre a Milano, la dottoressa Sara Pez ha ritirato il riconoscimento in rappresentanza della professoressa Mariarosaria Valente e del team da lei diretto.

In linea con i dati epidemiologici internazionali, anche la popolazione afferente al centro cefalee della Clinica Neurologica di Udine è prevalentemente femminile e interessa donne in ogni età della vita.

I servizi offerti alle pazienti sono personalizzati e rispettosi di tutte le fasi della vita ormonale e riproduttiva femminile: particolare attenzione viene rivolta agli aspetti riguardanti lo stile di vita, anche in considerazione del ruolo importante che nutrizione e sonno esercitano sui meccanismi fisiopatologici delle cefalee.

Il centro mette a disposizione delle pazienti tutti i trattamenti necessari, inclusi i nuovi anticorpi monoclonali per l’emicrania, la tossina botulinica, i blocchi per i dolori nevralgici e, non ultimo, un ambulatorio nutrizionale.