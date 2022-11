Scomparsa di Maroni, Fedriga: «Il Paese perde una mente lucida e acuta»

FVG – “Con la scomparsa di Roberto Maroni il Paese perde una mente lucida e acuta, interprete di primo piano di una lunga stagione politica che lo ha visto protagonista dapprima con ruoli di governo – da vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno e del Lavoro – e, successivamente, nelle vesti di governatore di Regione Lombardia.” Un ricordo, quello del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che non si limita tuttavia agli aspetti istituzionali.

“Sul piano personale – prosegue infatti Fedriga – oggi piango un amico vero, una persona alla quale devo molto in termini di maturazione sia come uomo che come pubblico amministratore. In lui ho sempre trovato un interlocutore serio, attento e affidabile, innamorato della propria terra e della propria gente e soprattutto lungimirante sostenitore di un modello di regionalismo che, a diversi anni di distanza, sta lentamente prendendo forma.”