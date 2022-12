L’ASU stravince nelle gare del fine settimana!

Volano alto le sezioni di ginnastica artistica femminile, della ritmica e della scherma targate Associazione Sportiva Udinese! A commentare le gare è stato il direttore generale di ASU, Nicola di Benedetto: «Sono risultati come questi che ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione. Tutte le sezioni, giorno dopo giorno, stanno registrando un netto miglioramento. Il merito va certamente agli atleti ma anche allo staff di tecnici, per il quale abbiamo fatto grossi investimenti che stanno dando i loro frutti».

FIORETTO – Bellissima 1^ prova Nazionale, a Verona, per i fiorettisti GPG. L’allenatore Fabio Zannier si è detto «molto contento del risultato ottenuto grazie al lavoro costante dei ragazzi. Un ringraziamento in particolare va al nuovo tecnico, Fritz Gutiérrez, che dà un supporto fondamentale alla crescita tecnica dei nostri schermidori. Con otto tiratori premiati – ha precisato – l’ASU è la seconda società d’Italia, dopo Brescia Scherma, come piazzamenti nella finale a 8». In quanto ai risultati, per la categoria Maschietti 2° Tiziano Sartogo, 3° Leonardo Pesce; per la categoria Giovanissimi, 3° Giovanni Peres, 3° Mattia Stel, 6° Samuele Pilutti, 7° Edoardo Di Benedetto; per la categoria Ragazzi, 3° Ludovico Galdiolo; categoria Allievi, 7° Bertossi Marco. La prossima gara per i GPG, la 2^ Prova Interregionale, è in programma a Malo (VI) il 7 e 8 gennaio.

SPADA – Bella prova anche per lo spadista Leonardo Pitticco che a Lipsia (Germania), per la gara di circuito europeo di interesse nazionale, si è piazzato 8° (su 38) nella gara a squadre (con lui c’erano altri due atleti di Catania). Ha invece raggiunto il 53° posto (su 231) nella prova individuale. A fermarlo lo spadista polacco vincitore della gara. Bel fine settimana anche per i piccolini della categoria prime lame di spada e fioretto impegnati al trofeo “Coppa di Natale” a Vittorio Veneto.

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE – Le ragazze della Gaf (4 ori, 4 argenti e 2 bronzi) sono riuscite a salire sul podio in tutte le categorie in cui hanno partecipato, alla finale nazionale Rimini Winter edition! Agnese Lanzara (LA3 Allieve 1) è campionessa italiana, mentre Giulia Giacomini (LA3 Allieve 1) vicecampionessa. L’altro oro è andato a Matilde Pascolini (LB Allieve 4); 7^ Amelia Ceschiutti. Campionessa italiana anche Beatrice Travaglini (LB Allieve 3), mentre il secondo gradino del podio, nella stessa categoria, è di Sara Da Ros, Benedetta Strizzolo 9^. Per la categoria LB Allieve 2, Emma Candieracci è vicecampionessa italiana, Sofia Capula ha vinto il bronzo! Fra le LE Junior 1, Emma Lentini è di bronzo nella gara generale, oro alle parallele e argento al volteggio! «Le ragazze sono state molto brave, portando a casa ottimi risultati e piazzamenti importanti frutto di duro lavoro e dell’impegno messo per arrivare pronte a queste finali – hanno spiegato i tecnici Elena Zaldívar Sáez, Anna De Filippis e Davide Vigna -. Siamo molto orgogliosi del carattere che hanno dimostrato e della tenacia con la quale hanno affrontato le gare senza mai commettere errori. Ora pensiamo subito alle prossime gare di marzo che andranno preparate e affrontate con grande carica ed energia, ma siamo sicuri che le ginnaste faranno del loro meglio».

GINNASTICA RITMICA – È stata una bellissima esperienza anche per le nostre ginnaste della sezione ritmica (3 ori, 1 argenti e 1 bronzi)! Elena Pilosio (LD S2) oro alla fune; Carlotta Sirch (LD S2) bronzo al nastro; Giulia Facinoli (LD A3), oro al nastro; Angelica Dorigo (LC A4) argento alla fune. Campionesse Nazionali le farfalle della squadra LC Allieve composta da Arianna Morotto, Angelica Dorigo e Giulia Facinoli! Ottimi risultati anche per Jennifer del Frate (LD S2) 4^ alla palla, Eleonora Clemente (LD S1) 15^ alle clavette, Chiara Bernardis (LD A2) 8^ alla palla, Stella Iacumin (LD A4) 23^ alle clavette, Ginevra Romano (LD J1) 7^ al nastro, Greta Martinuzzi (LB1 A1) 9^ al cerchio, Carlotta Turcato (LB1 J1) 8^ alla fune e Asia Basello (LB1 J1) 13^ alla fune.