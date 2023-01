L’OWW Udine riparte da San Severo con una vittoria

SAN SEVERO – E’ vittorioso l’esordio in panchina da capo-allenatore di Alessandro Finetti che con la sua Old Wild West supera, nel turno infrasettimanale, l’Allianz San Severo per 69 a 61. L’incontro ha visto formazioni piuttosto rivoluzionate rispetto al match del girone di andata. Per Udine, si sono registrati i debutti in campionato del playmaker Monaldi e dell’ala Gentile, entrambi partiti nel quintetto iniziale. Nei pugliesi, la guardia ex Forlì Raivio ha preso il posto del pari ruolo Wilson, mentre per l’arrivo dell’ex Rieti Tortù ha lasciato i giallo-neri di casa il pari-ruolo Cepic.

I due nuovi arrivati in casa bianco-nera hanno già, di fatto, cambiato l’assetto dell’OWW: Monaldi, con la sua leadership e la capacità di dare ritmo alla squadra, è apparso il nuovo play-maker di riferimento, mentre il talentuoso Gentile ha dimostrato di potere dare una mano importante in più ruoli, da quello di guardia a quello di ala-grande e di potere essere un fattore in questo campionato.

La partita è corsa sul filo dell’equilibrio fino a quasi le ultime battute di gioco, con friulani e pugliesi che si sono spartiti i parziali dei quattro tempi: l’APU si è aggiudicata quelli del secondo e dell’ultimo quarto, San Severo gli altri. Nel finale Udine, grazie soprattutto ad una ritrovata ottima difesa, ma anche ad una tripla decisiva di Monaldi che ha portato gli ospiti a +7 (58-65) a 2’27” dal termine, ha preso definitivamente la via della vittoria portando in Friuli i due punti preziosi sia per la classifica (le capolista Forlì, Cento e Pistoia hanno pure tutte vinto) sia per il morale basso per le ultime brutte prestazioni.

Semplici, ma di grande chiarezza ed onestà le parole a fine partita di coach Finetti: “In quattro giorni era impossibile plasmare ex-novo una squadra. Abbiamo, perciò, cercato di ripartire dalle cose semplici ed i ragazzi sono stati molto bravi in questo. L’obiettivo era ritrovare un’integrità difensiva che da troppo tempo mancava. I soli 61 punti segnati da San Severo, che in casa normalmente ne fa 20 di più, è un dato importante per noi. Venivamo fuori da un momento difficile per quanto riguarda l’identità della squadra e questa prestazione deve essere vista come un passo in avanti verso un’identità che ci piace”.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – APU OLD WILD WEST UDINE 61-69 (18-17; 26-31; 49-50)

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tortù 14 punti, Pazin 6, Sabatino 3, Ly-Lee 2, Fabi 10, Bogliardi 5, Daniel 9, Petrusevski, Arnaldo ne, Raivio 12. All. Damiano Pilot.

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 14 punti, Palumbo, Antonutti, Gaspardo 11, Cusin 4, Briscoe 26, Fantoma ne, Esposito 2, Pellegrino 4, Monaldi 4, Sherrill 4. All. Carlo Finetti