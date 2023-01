Verso le Regionali del 2023: dialogo aperto tra Pd e M5S in cerca di un’intesa

FVG – “In vista delle elezioni regionali, tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico si è svolto un primo confronto su temi programmatici, inclusi i 10 punti proposti dal MoVimento. Verificato che al momento non sono emersi motivi ostativi a proseguire il confronto, entrambe le forze politiche si renderanno parte attiva per allargare il dialogo alle altre forze civiche e progressiste, preso atto che il Terzo Polo non risulta interlocutore”. Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale del Pd Fvg Renzo Liva e il coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle Fvg Luca Sut. “Abbiamo sempre detto che il Pd vuole unire le forze alternative alla destra di Fedriga, l’incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti dei 5 Stelle va in questa direzione. Lo avevamo auspicato al tavolo di coalizione del 22 dicembre e ora riceviamo dei segnali di riscontro dai 5 Stelle, diversamente da quanto ha fatto il Terzo polo”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, commentando l’incontro avvenuto icon i rappresentanti dei 5 Stelle Fvg.

“Dovremo approfondire i temi programmatici che – spiega Liva – necessariamente arricchiscono e dettagliano i 10 punti proposti dai grillini, coinvolgere anche le altre forze civiche e progressiste, insomma compiere una serie di passi prima di arrivare al ‘vedo’. La fase è innegabilmente delicata e richiede grande prudenza. Ma teniamo conto che il tempo corre sempre più veloce”.

“Il Pd, consapevole asse portante di qualsiasi vera opposizione, – aggiunge Liva – vuole costruire vere opportunità di alternativa: per farlo ognuno deve andare incontro a tutti gli altri. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.