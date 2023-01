Il bimbo ha fretta di nascere: donna partorisce nel parcheggio dell’ospedale

UDINE – Lieto evento nelle prime ore di oggi, intorno all’una e 30, nel posteggio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Papà e mamma sono partiti in auto alla volta dell’ospedale, allertando al telefono ostetricia rispetto al loro arrivo. Giunti all’interno dello spazio dall’ospedale si sono resi conto che il bambino stava per nascere. È scattata in contemporanea una chiamata al Nue112, poi transitata agli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Ha chiamato anche una infermiera di un reparto dell’ospedale. La sala operativa della Sores ha attivato immediatamente l’automedica e l’ambulanza. Le equipes sanitarie dei due mezzi, insieme agli infermieri che sono scesi dai reparti, hanno assistito la donna nel parto, avvenuto in auto, in prossimità del padiglione 15.

Poi mamma e bimbo sono stati accompagnati in clinica. Stanno bene.