Una OWW priva di americani non ha scampo a Pistoia

PISTOIA – L’Old Wild West Udine esce sonoramente sconfitta dal campo della capolista Giorgio Tesi Group Pistoia per 92 a 74.

I bianconeri erano privi per infortunio di entrambi gli stranieri, le guardie Sherrill e Briscoe, mentre recuperavano, dopo un mese lontano dall’attività agonistica, Vittorio Nobile. Nonostante le pesanti assenze, ci si aspettava un atteggiamento migliore da parte degli uomini di coach Finetti che sono entrati sul parquet poco determinati e concentrati, dando raramente l’impressione di credere nella vittoria.

L’impatto nella partita è stato deleterio per gli ospiti, in particolare in difesa. Gentile e compagni hanno lasciato troppo spazio alle conclusioni dalla distanza degli ottimi tiratori dei toscani che nei primi 20′ hanno segnato con il 70% da tre punti (12/17) creando a proprio favore un divario di 18 punti già a fine primo quarto che è stato decisivo per le sorti del match.

Nei successivi quarti, l’OWW ha provato a ridurre il divario migliorando l’atteggiamento difensivo e trovando buone conclusioni da Monaldi (17 punti con 4/8 da tre) e Esposito (16 punti e 6 rimbalzi). Il -11 raggiunto a metà terzo quarto (63-52) dopo una tripla di capitan Antonutti sembrava potere riaprire la partita, ma i friulani sono apparsi troppo nervosi e confusionari in alcune situazioni (vedi i falli tecnici per proteste a Gentile e Pellegrino e le uscite per limiti di falli di entrambi i centri Pellegrino e Cusin) per mettere in discussione un risultato che Pistoia, con un gioco veloce e preciso in attacco, ha messo definitivamente “in ghiaccio” nell’ultimo quarto.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – APU OLD WILD WEST UDINE 92-74 (31-13, 55-39, 72-56)

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Benetti 8 punti, Della Rosa 8, Copeland 24, Farinon n.e., Metsla n.e., Saccaggi 8, Magro 9, Allinei n.e., Pollone 3, Varnado 11, Wheatle 21. All. Nicola Brienza.

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 7 punti, Palumbo 4, Antonutti 9, Gaspardo 10, Cusin 2, Fantoma n.e., Esposito 16, Nobile 7, Pellegrino 2, Monaldi 17. All. Carlo Finetti.