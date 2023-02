Il mondo ha bisogno delle donne di Despar regala apparecchiature mediche ad Asugi

GORIZIA – Continua l’impegno in favore dell’universo femminile di Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia: per il nono anno consecutivo torna l’iniziativa benefica “Il mondo ha bisogno delle donne”, per sostenere realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne.

Dal 20 febbraio all’8 marzo, infatti, la grande famiglia Despar unirà le forze per dare sostegno a cinque realtà e associazioni attive nelle regioni in cui l’azienda è presente. In tutti i punti vendita a marchio Despar, Eurospar e Interspar di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, nonché nel nuovo Interspar di Mariano Comense recentemente inaugurato in Lombardia, i clienti potranno arrotondare lo scontrino della spesa, donando così direttamente in cassa l’importo desiderato. In Friuli Venezia Giulia i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumenti e apparecchiature mediche che saranno donati agli ambulatori di Senologia e Oncologia femminile dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi), che rappresentano un punto di riferimento regionale per la cura di pazienti affette da neoplasie femminili. Nello specifico, verranno acquistati: un ecografo, necessario per controllare le lesioni mammarie non palpabili e al follow up delle donne sottoposte a trattamenti neoadiuvanti, otto poltrone reclinabili per la chemioterapia e un elettrocardiografo necessario a monitorare alcuni possibili effetti collaterali da farmaci oncologici per neoplasie femminili e ad eseguire tracciati Ecg in loco.

L’iniziativa di charity è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Fabrizio Cicero, direttore regionale Despar per il Friuli Venezia Giulia, Antonio Poggiana, direttore generale Asugi, Tiziana Pituelli, responsabile Marketing e Ufficio stampa Despar Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Stacul, dirigente SC Chirurgia generale, Silvana Romano, assessore del comune di Gorizia per le Politiche sociali e rapporti con l’Asugi e il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute della Regionale Fvg, Riccardo Riccardi. Per quest’ultimo, la grande generosità della comunità del Friuli Venezia Giulia si unisce a quella di Despar (Aspiag Service) che, ancora una volta, mette a disposizione la rete dei suoi negozi per un’iniziativa di grande valenza sociale, con una ricaduta benefica su tutta la nostra cittadinanza. Ha osservato come la buona sinergia tra privato e pubblico, anche in questo caso, produca effetti importanti: con le offerte dei clienti e dei dipendenti di Despar, Eurospar e Interspar saranno acquistate infatti alcune strumentazioni sanitarie e presidi importanti per le donne che stanno affrontando delicati percorsi di cura. Riccardi ha ringraziato l’azienda, per la sua costante vicinanza ai presidi sanitari e alla popolazione del Friuli Venezia Giulia.

Antonio Poggiana ha commentato: “Ringraziamo la Despar per aver promosso questa importante iniziativa di interesse per tutta la collettività. È significativo come anche altre realtà presenti sul territorio riescano a perseguire il fine primario della nostra Azienda: il benessere della persona. Le nuove apparecchiature garantiranno servizi ancora più efficienti per tutte le donne che stanno lottando contro un nemico comune. Infine un sentito ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno attivamente alla raccolta fondi”. Fabrizio Cicero, ha aggiunto: “Torna anche quest’anno nei nostri punti vendita una delle attività di charity più sentite e partecipate da tutto il mondo Despar. Un’iniziativa che abbiamo attivato in tutte le regioni in cui siamo presenti e che da ormai nove edizioni sostiene iniziative e progetti rivolti all’universo femminile, con un’attenzione particolare a realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne. Per questa edizione abbiamo scelto di destinare i fondi all’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, che vanta due dipartimenti di eccellenza impegnati nella cura dei tumori che colpiscono le donne, dando così risposta alle esigenze espresse dal personale medico della struttura di nuovi strumenti per il trattamento delle pazienti. Grazie a questa raccolta fondi potremo così contribuire a rendere sempre più efficienti e all’avanguardia i servizi offerti da Asugi, confermando ancora una volta il ruolo della nostra azienda come attore sociale concretamente impegnato all’interno delle comunità in cui si inserisce”.

“Il mondo ha bisogno delle donne” è un’iniziativa sociale attiva in tutte le regioni in cui Despar (Aspiag Service) è presente: oltre all’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina sono stati scelti come destinatari dei fondi raccolti: la ISSA School (International School of Surgical Anatomy) dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR) per il Veneto, la Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna per l’Emilia Romagna, l’associazione endometriosi Alto Adige “Noi con voi” per l’Alto Adige, l’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” per il Trentino, e Welfare Care Società Benefit per la Lombardia.