Verso l’Adunata degli alpini: decise le linee guida per pubblici esercizi e ambulanti

UDINE – La Giunta, nel corso dell’ultima seduta, ha deliberato l’accoglimento di alcune richieste delle categorie economiche relative alla prossima Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Udine dall’11 al 14 maggio 2023, in particolare per quanto riguarda il posizionamento di gazebo e chioschi nelle aree interessate dall’occupazione del suolo pubblico e la possibilità di installare spine per la somministrazione di birra. Inoltre i titolari di attività di pubblico esercizio non provvisti del titolo per l’occupazione di suolo pubblico potranno inoltrare domanda il cui accoglimento dipenderà dalla compatibilità della stessa con il piano di safety e security previsto per l’evento e in ogni caso mai sui percorsi stabiliti per le previste sfilate e vie di sicurezza. Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Udine (PEC: protocollo@pec.comune.udine.it ) tassativamente entro il 14 aprile 2023. Lo spazio deve essere obbligatoriamente attiguo all’esercizio ove si svolge l’attività. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede dovrà essere sempre garantito uno spazio libero adeguato per i flussi pedonali.

Le aree concesse e regolarmente occupate potranno essere usate esclusivamente per il posizionamento di chioschi/gazebi e/o ombrelloni, certificati ignifughi e saldamente ancorati, tavoli e sedie (no a panche e tavoloni da sagra) e di uno/due blocchi spine; è tassativamente vietato cucinare negli spazi esterni; i cibi che saranno somministrati dovranno quindi essere preparati all’interno dei locali per motivi sanitari. I pubblici esercizi potranno somministrare bevande negli spazi esterni autorizzati e, negli spazi interni, ai clienti in piedi solo utilizzando materiali biodegradabili e compostabili; ai clienti seduti all’interno, le bevande potranno essere somministrate nei bicchieri di vetro.

L’Amministrazione comunale ha inteso anche venire incontro alla categoria dei venditori ambulanti, particolarmente colpita in questi anni dalle difficoltà legate alla pandemia, con opportunità non concesse nelle precedenti adunate. Saranno formate graduatorie per l’assegnazione di 139 posteggi per l’attività di commercio su aree pubbliche a servizio dei visitatori. Sono previsti 109 spazi destinati alla somministrazione di cibo e 30 spazi commerciali destinati a prodotti non alimentari. Gli spazi saranno così distribuiti:

LE MULATTIERE DEL SAPORE:

n. 57 posteggi alimentari (somministrazione) in viale Ungheria n. 15 posteggi non alimentari (commerciali) in viale Ungheria

n. 8 posteggi alimentari (somministrazione)in via Liruti n. 3 posteggi non alimentari (commerciali) in via Liruti

n. 57 posteggi alimentari (somministrazione) in viale Ungheria n. 15 posteggi non alimentari (commerciali) in viale Ungheria n. 8 posteggi alimentari (somministrazione)in via Liruti n. 3 posteggi non alimentari (commerciali) in via Liruti IL VILLAGGIO DEL GUSTO ALPINO

n. 10 posteggi alimentari (somministrazione) in via Carducci, tratto compreso tra via Gorghi e via Giusti n. 3 posteggi non alimentari (commerciali) in via Carducci, tratto compreso tra via Gorghi e via Giusti

n. 15 posteggi alimentari (somministrazione) in via Dante n. 3 posteggi non alimentari (commerciali) in via Dante

n. 12 posteggi alimentari (somministrazione) in via Manzoni n. 4 posteggi non alimentari (commerciali) in via Manzoni

n. 7 posteggi alimentari (somministrazione) in via Foscolo n. 2 posteggi non alimentari (commerciali) in via Foscolo

Ogni operatore commerciale può fare domanda per un solo posteggio. Gli operatori del settore alimentare (somministrazione), esclusivamente nell’ambito dello spazio assegnato, potranno collocare panche e punti di appoggio per il consumo dei prodotti venduti, escluse griglie e attrezzature similari. Gli operatori del settore alimentare (somministrazione) dovranno utilizzare materiale per il catering (piatti, bicchieri, posate) esclusivamente biodegradabile e compostabile. La domanda di partecipazione potrà essere presentata compilando in ogni sua parte il modello di partecipazione dalle ore 8:00 del giorno 15 marzo alle ore 24:00 del giorno 31 marzo 2023.