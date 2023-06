«Mille nuovi alberi a Udine»: la scommessa della giunta De Toni

UDINE – “Non vogliamo solo più verde, ma più verde di qualità”. Queste sono le parole dell’assessore al Verde pubblico, ai Lavori pubblici e alla Viabilità del Comune di Udine, Ivano Marchiol, che ha annunciato un impegno finanziario significativo per promuovere la piantumazione di alberi di qualità sul territorio comunale. Attraverso una variazione di bilancio di 400 mila euro, si darà avvio a un progetto ambizioso volto a incrementare il patrimonio arboreo della città a partire da questo autunno, primo periodo utile per effettuare le piantumazioni .

Di questa cifra, 175 mila euro saranno destinati a piante di prima grandezza per i parchi pubblici, mentre i restanti 225 mila euro saranno impiegati per la piantumazione di alberi di seconda e terza grandezza lungo le strade, migliorando così il paesaggio urbano e la qualità dell’ambiente. Nel corso degli ultimi quattro anni, sono state allocate risorse limitate alla piantumazione degli alberi, con una media annuale di 120 mila euro, per circa 370 alberi all’anno. L’attuale amministrazione si pone l’obiettivo di invertire questa tendenza, prevedendo la piantumazione di ben 1000 alberi in soli sei mesi, nel corso del 2023. Un primo passo deciso verso un percorso sempre più verde che andrà in crescendo.

L’approccio scelto per questo progetto è la piantumazione di alberi di qualità già maturi, in modo da garantire un impatto ecologico immediato. Come sottolinea l’assessore Marchiol, “Gli alberi adulti offrono numerosi servizi ecosistemici, creando ombreggiatura, contrastando le isole di calore, controllando l’umidità e promuovendo la biodiversità. Inoltre, contribuiscono alla purificazione dell’aria e del suolo, migliorando la salute e la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine udinesi. Questi benefici non sono garantiti dagli alberi di piccole dimensioni”. La piantumazione degli alberi non solo rappresenta una strategia di sostegno all’ambiente e alla lotta contro la crisi climatica, ma contribuisce anche a migliorare l’aspetto estetico della città, creando un’infrastruttura di paesaggio di qualità. Parallelamente all’incremento degli alberi, l’attenzione si concentra anche sulla gestione adeguata del verde pubblico. Per garantire una manutenzione qualificata, il Comune di Udine avvierà fra qualche settimana una nuova gara triennale per la potatura e la manutenzione del verde, rappresentando così il primo passo in un percorso continuo di cura e valorizzazione del patrimonio arboreo della città all’insegna della cura e della competenza.

L’amministrazione comunale desidera inoltre coinvolgere attivamente le realtà professionali e le associazioni competenti in materia nella creazione di un piano del verde ben strutturato, che sarà sviluppato nei prossimi mesi. “Ascolteremo attentamente le esperienze e le competenze specifiche, affinché il piano del verde rappresenti un punto di riferimento per una gestione sostenibile e di qualità del nostro patrimonio arboreo”, afferma l’assessore Marchiol. Attualmente, il territorio comunale di Udine conta circa 24 mila alberi. Tuttavia, l’obiettivo dell’amministrazione è andare oltre la semplice quantità di verde presente, mirando a una gestione progressiva delle problematiche esistenti nella gestione e manutenzione e ad un costante, consistente e progressivo aumento delle piante