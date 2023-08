Nasce il gruppo Facebook “Udine, qua la zampa” promosso dal Comune per il benessere animale

UDINE – Il Comune di Udine ha lanciato il gruppo Facebook “Udine, qua la zampa” con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle tematiche legate al benessere degli amici a quattro zampe. Questo nuovo progetto di comunicazione sostituisce la precedente pagina “Udine a 4 zampe”, creata nel 2018 ma abbandonata dal 6 novembre 2020. L’assessore Rosi Toffano ha commentato l’iniziativa affermando: “Abbiamo scelto di offrire uno strumento comunicativo più coinvolgente, un gruppo aperto in cui anche i cittadini possano condividere contenuti legati al benessere animale. Ciò riflette la forte necessità di promuovere l’adozione dei cani ospitati nei canili convenzionati con il Comune di Udine e di sostenere l’adozione dei gatti anche con l’aiuto indispensabile delle referenti delle colonie feline. Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione insieme ai cittadini. Speriamo che attraverso questo nuovo strumento, si possa ottenere risultati significativi. Ogni animale che avrà trovato una casa grazie a questo gruppo rappresenterà per tutti una grande vittoria.”

Il gruppo “Udine, qua la zampa” avrà diverse finalità, tra cui presentare gli animali adottabili dai canili convenzionati, facilitare le segnalazioni di animali dispersi e supportare le ricerche, coinvolgere i cittadini in progetti di sensibilizzazione e promuovere i servizi, le strutture e le agevolazioni disponibili per i proprietari di animali domestici. L’assessore Toffano ha inoltre voluto ricordare l’esistenza di un contributo di mille euro per chi adotta cani anziani dai canili, un’informazione non sempre conosciuta ma di grande importanza per offrire una famiglia amorevole agli animali che hanno trascorso troppo tempo chiusi in gabbia.

L’iniziativa sulla pagina Facebook fa parte di un progetto più ampio di rivisitazione e potenziamento dei canali di comunicazione del Comune di Udine. A riguardo, Pietro Antonini, Comunicazione e PR dell’ufficio di Gabinetto del sindaco, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di avviare questo percorso di miglioramento dei canali comunicativi comunali iniziando con l’utilizzo dei gruppi Facebook come alternativa alle pagine. Questa scelta ci consente di instaurare un rapporto più diretto con i cittadini, e non è una semplice modifica tecnica ma una scelta che fa la differenza. Dopo questo primo banco di prova, intendiamo razionalizzare anche altri canali del Comune, per una comunicazione più efficace ed efficiente.”



Si invita, dunque, la cittadinanza a partecipare attivamente al gruppo “Udine, qua la zampa” su Facebook per contribuire al benessere degli animali e creare una comunità più consapevole e sensibile alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe.