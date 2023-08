Lezioni di yoga in castello: successo per l’iniziativa del Comune di Udine

UDINE – Sono circa una cinquantina le persone di ogni età che ogni mercoledì partecipano alle lezioni di yoga gratuite proposte dal comune di Udine sul prato del Castello. L’iniziativa, organizzata per i mesi di luglio, agosto e settembre con la collaborazione della maestra Giovanna Biasioli dello Studio Lounge, è totalmente gratuita e aperta a persone di tutte le età, con qualsiasi esperienza sportiva. Lo scopo è quello di offrire alla cittadinanza un momento di salute e prevenzione del disagio psicofisico.

Da subito l’idea ha riscosso un grande successo guadagnando consensi di appuntamento in appuntamento. I partecipanti, previa iscrizione, devono solo salire il colle del Castello di buon’ora, alle 7.45, armati di tappetino personale e poi raggiungere l’area fra la Casa della Contadinanza e la Casa della Confraternita. La pratica guidata da Giovanna Biasioli è dinamica, dura circa un’ora ed è accessibile da tutti. Lo yoga infatti consente una ginnastica dolce e gestibile da parte dei praticanti: ognuno è in grado di limitarsi in autonomia. Allo stesso tempo lo yoga consente di raggiungere un benessere completo grazie all’attività fisica ma soprattutto all’ascolto e alla maggiore conoscenza di sé stessi.

“L’idea è stata quella di far avvicinare alla pratica yoga il maggior numero di persone approfittando del periodo estivo. Grazie alla collaborazione del Comune abbiamo riscosso molto interesse” spiega Giovanna Biasioli. “Soprattutto ho notato un sempre crescente piacere nella condivisione di valori positivi e del desiderio di energia e salute. L’area utilizzata, scenografica e densa di storia, ci aiuta a raggiungere questi obiettivi”. Gli appuntamenti continueranno ogni mercoledì sia ad agosto che settembre.