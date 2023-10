Presentati gli appuntamenti dell’Ottobre rosa a Udine e dintorni

UDINE – “Ricerca, prevenzione e cura sono le armi che abbiamo per affrontare il cancro, malattia che purtroppo troppo spesso tocca da vicino le nostre famiglie e i nostri cari. È evidente che queste ricette non sono sempre risolutive, ma restano sicuramente importanti. Tra queste, è riuscita a ottenere uno spazio rilevante la prevenzione, arma contro il tumore, la cui importanza viene comunicata grazie alla passione e all’impegno dei volontari di sodalizi come la Lilt, particolarmente sensibili a questo argomento”. Così Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Fvg, che è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di “Ottobre rosa e piccante”, iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (Lilt), che nell’arco di tutto il mese – con il coinvolgimento di sodalizi, Comuni, parrocchie e molti altri soggetti – realizzerà 13 eventi a Udine e in diversi comuni friulani. Alle varie manifestazioni sarà affiancato un servizio di visite gratuite al seno non strumentali, puntando soprattutto alla prevenzione.

Tra gli eventi clou, il Peperoncino day nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre con gazebo in piazza San Giacomo a Udine e all’esterno di numerose parrocchie cittadine, dove in cambio di un’offerta destinata alla Lilt si riceverà un kit per realizzare un piatto a base di peperoncino, simbolo della dieta mediterranea ormai patrimonio dell’Unesco, che costituisce una “medicina” fondamentale per la salute e per la prevenzione dei tumori. È stato inoltre esteso il protocollo dell’abbinamento del logo della Lilt Udine con la Libertas Martignacco di volley femminile, ed è stato annunciato l’evento Bikers in Rosa con Lilt, fissato per la mattina del 28 ottobre, in collaborazione con l’associazione Vanessa, quando un nutrito gruppo di bikers con un nastro rosa al braccio si presenterà a Manzano, Tavagnacco, Campoformido e a Udine. Infine l’8 ottobre a Palazzolo dello Stella e il 21 ottobre a Carlino si terranno delle camminate in rosa, sempre con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione.

“Sono 1300 i tumori al seno registrati sul territorio regionale nell’ultimo anno. Un numero che – ha spiegato Giorgio Arpino, presidente della Lilt di Udine – si è mantenuto abbastanza costante, leggermente innalzato a causa del rallentamento degli screening. Questo tipo di tumore colpisce in particolare la fascia d’età che va dai 40 ai 45 anni. Ciò nonostante, va segnalato un dato positivo e che fa ben sperare: la possibilità di guarigione è aumentata, con una media superiore rispetto alle altre regioni italiane (89%). A confermare questo trend sono i numeri: a livello nazionale si contano 60mila scoperte di tumore alla mammella, con circa 900mila donne che convivono con il male o che sono riuscite a sconfiggerlo. La scienza per fortuna, negli ultimi 10 anni, ha fatto passi da gigante nella cura del cancro e ogni anno la situazione migliora anche grazie alle cure personalizzate che permettono di affrontare in maniera specifica le diverse varianti di tumore alla mammella”.

“Grazie ai passi in avanti fatti dalla ricerca rispetto a trenta, quaranta anni fa – ha sottolineato la massima carica dell’Assemblea legislativa – riusciamo ad affrontare in maniera più incisiva il tumore, ma più in generale, tutte le patologie che purtroppo possiamo incontrare. La ricerca, infatti, è un tassello fondamentale che, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, ha permesso di scoprire delle cure efficaci che permettono ai malati di intraprendere un percorso che li conduce nel migliore dei casi alla guarigione o perlomeno ad avere una speranza”.

“Per quanto concerne le cure – ha concluso Bordin – a disposizione dei cittadini ci sono strutture ospedaliere tecnologicamente avanzate, medici e personale sanitario di altissimo livello e qualità. Aspetti che ci permettono di guardare al futuro con speranza, considerando anche i numeri positivi delle guarigioni. Quando purtroppo qualcuno non ce la fa a sconfiggere il cancro, una volta superato il dolore si sprigionano energie nuove che spesso danno vita ad associazioni di volontariato, con persone che si impegnano quotidianamente a creare una rete pronta a supportare chi è costretto ad affrontare la malattia”.

In occasione del mese della prevenzione, il Comune di Udine illuminerà via Mercatovecchio di rosa negli ultimi dieci giorni di ottobre e di azzurro negli ultimi dieci giorni di novembre, per ricordare i tumori maschili, durante l’evento della Lilt dedicato al “percorso azzurro”.