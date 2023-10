Il Comune di Udine all’opera per eliminare le barriere architettoniche

UDINE – “Gli interventi in programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche rappresentano un capitolo molto importante per favorire la mobilità cittadina. Si tratta di un’operazione molto ampia, in linea con le finalità del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), che riguarda tutto il territorio comunale, dai quartieri, su cui stiamo già intervenendo, al centro storico, dove sono in previsione lavori molto importanti in alcune delle vie più trafficate e frequentate da automezzi, cicli e pedoni. Infatti, oltre ai lavori al Villagio del Sole in via del Pioppo, in corrispondenza degli incroci con largo Val Calda, con via Val d’Aupa, con via Val di Resia e con via Valbruna, a partire dal 2024 interverremo gradualmente anche in zone centrali della città”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Mobilità e Verde pubblico Ivano Marchiol commenta così l’approvazione del progetto definitivo che prevede una serie di interventi volti a eliminare le barriere architettoniche, del valore di circa 1.500.000 euro. Il progetto descrive numerose operazioni in zone all’interno del centro storico e ad esso adiacenti, ad alta densità di traffico, attraverso cui saranno realizzati percorsi pedonali accessibili che garantiranno un alto grado di sicurezza per i pedoni e per le persone con disabilità o difficoltà motorie. Le aree del centro storico interessate dagli interventi sono via Zanon e Piazza Patriarcato, ma interventi rilevanti interesseranno anche via Tullio, via Santa Chiara e via Bersaglio.

Nello specifico, in via Zanon è previsto un adeguamento del marciapiede lungo tutta la via dal lato opposto rispetto alla roggia. Il percorso pedonale presenta infatti numerosi ostacoli al transito dei pedoni con disabilità o difficoltà motorie, a causa dei gradini in corrispondenza dei passi carrabili degli edifici. I gradini in questione subiranno degli abbassamenti che permetteranno, grazie a una nuova pavimentazione, di togliere le interruzioni e creare un percorso continuo. Anche all’inizio di via Zanon saranno oggetto di modifiche i marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni con largo del Pecile, via dei Torriani e via Valvason. Ciò permetterà di creare una cornice adeguata e accessibile a tutti in un’area molto importante dal punto di vista sociale e culturale della città. In via Bersaglio si lavorerà in corrispondenza dell’incrocio con via Pracchiuso in modo da garantire la sicurezza dei percorsi pedonali, con abbassamenti e ricollocamento dei posti auto riservati alle persone con disabilità. “L’attenzione ai percorsi pedonali è un punto centrale sull’agenda della nostra Amministrazione per quanto riguarda la mobilità” spiega l’assessore Marchiol. “È indispensabile che una città, in particolar modo nel suo centro storico dove confluiscono migliaia di persone tra studenti, lavoratrici e lavoratori, visitatrici e visitatori ogni giorno, garantisca un adeguato spazio sicuro e accessibile a tutti”, aggiunge Marchiol.

Una particolare attenzione alla sicurezza dei percorsi pedonali anche nell’intervento previsto in via Santa Chiara, dove i marciapiedi saranno modificati in corrispondenza dell’ingresso e uscita dell’istituto scolastico Uccellis. Infine, su Piazza del Patriarcato si interverrà per diminuire la lunghezza dei passaggi pedonali e aumentare allo stesso tempo lo spazio di sicurezza sui marciapiedi, anche in questo caso per fornire uno spazio dedicato ai pedoni adeguato che garantisca la sicurezza degli utenti, limitandone i rischi e il disagio.