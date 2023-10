Sopralluogo nel parco di palazzo Antonini-Maseri: si avvicina l’apertura al pubblico

UDINE – Il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessore ai Lavori Ppubblici Ivano Marchiol hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nel parco dello storico palazzo Antonini – Maseri, sede del rettorato dell’Università di Udine.

La visita, effettuata insieme al presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e al direttore generale dell’Università Massimo Di Silverio, ha visto la presenza anche dei tecnici e dei progettisti degli uffici per la verifica dello stato dell’arte del parco e degli eventuali interventi da realizzare per renderlo fruibile alla cittadinanza.

Comune, Università e Fondazione Friuli hanno in progetto la firma di una convenzione, che fa seguito ad una precedente dichiarazione d’intenti, per il passaggio dell’utilizzo del parco da Università a Comune. La firma potrebbe arrivare entro l’anno.

“L’amministrazione di Udine ha l’intenzione di restituire alla città un patrimonio come il parco, rendendolo di fatto un nuovo scenografico accesso al centro cittadino da piazza Primo Maggio” hanno commentato Venanzi e Marchiol.