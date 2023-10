Ferri Auto diventa concessionario esclusivo di Kia in Fvg 

FVG – Il concessionario multi-brand Ferri Auto Spa è diventato mandatario esclusivo in Friuli Venezia Giulia per la vendita di veicoli a marchio Kia. Dopo Udine, Trieste e Gorizia, dal mese di ottobre 2023 il gruppo guidato da Giorgio e Simone Sina si è allargato anche a Pordenone. La società friulana, per quanto riguarda il marchio Kia nel pordenonese, avrà sede in viale Venezia 73, negli spazi di Sina Auto.

Un passo importante per Ferri Auto Spa, che conferma la voglia di crescere del gruppo, presente tra Friuli Venezia Giulia e Veneto con sei sedi operative, attraverso le quali è concessionaria ufficiale per i brand Kia, Hyundai, Maserati, Volvo, Subaru, Dr Automobiles, Evo, Fantic e Xev.

Una realtà solida quella del gruppo Ferri Auto, che negli ultimi trent’anni, grazie a capacità, visione e determinazione, ha saputo imporsi sul mercato automobilistico del Nordest, diventando un punto di riferimento per migliaia di automobilisti. Un brand di successo che rafforza il suo legame con il marchio Kia, capace di inanellare numeri record in termini di vendite, con incrementi a doppia cifra sul mercato globale nei primi mesi del 2023. Un marchio particolarmente apprezzato anche dagli automobilisti del Friuli Venezia Giulia, che per poter acquistare una vettura Kia potranno rivolgersi a uno dei concessionari di Ferri Auto Spa presenti sul territorio regionale.