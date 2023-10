Ginnastica Estetica, le friulane della Royal Gym sul podio nella World Cup di Chiari

UDINE – Dal 19 al 22 ottobre, la cittadina di Chiari, in provincia di Brescia, è il fulcro di una manifestazione sportiva che sta vedendo la partecipazione di oltre 1.500 atlete da 24 nazioni di tutto il mondo. All’interno del contesto dell’Ifagg World Cup, si sono svolti due tornei importantissimi: il Mediterranean Countries Competition e l’Open International AGG Tournament. Un evento di portata mondiale, in cui le atlete dell’Asd Royal Gym di Udine hanno ottenuto ottimi risultati. Le squadre delle categorie 8-10 e 12-14 short program hanno dominato la scena nel Mediterranean Countries Competition, conquistando il primo posto.

La squadra 8-10 short program, composta dalle friulane Valentina Mattiussi, Alice Tosolini, Ginevra Vattolo, Sveva Pecile e Alessia Francioso, nasce a settembre 2022 e per queste atlete è stata la prima prova internazionale. La squadra della categoria 12-14, composta da Sara Vittoria Beltrame, Sofia Coianiz, Alessandra Fotia, Clarissa Tosolini, Fiammetta Collovati, Chloe Pecile e Giorgia Francioso, più volte vincitrice di gare internazionali, ha dimostrato anche questa volta la propria eccellenza.

Ma non è finita qui. Nel contesto dell’Open International AGG Tournament, la squadra 12-14 ha raggiunto un’onorevole terza posizione, mentre la squadra 8-10 si è piazzata al quarto posto. Sia nel Mediterranean Countries Competition che nell’Open International AGG Tournament, le atlete hanno dimostrato un ottimo livello di preparazione, determinazione e talento. Tutto questo è possibile grazie alla grande esperienza della coreografa Rimma Anisimova e alla professionalità e abilità dell’allentrice Elina Benkova che segue costantemente la preparazione delle atlete.

Non dobbiamo dimenticare che entrambe le squadre sono anche vincitrici del Campionato italiano di Ginnastica Estetica di Gruppo. Questa vittoria internazionale a Chiari non fa altro che sottolineare un percorso di crescita e un impegno che non conosce soste.

Con tali risultati alle spalle, l’Asd Royal Gym di Udine si proietta verso nuovi orizzonti, con la certezza di avere giovani talenti che rappresentano una promessa non solo per il futuro della ginnastica estetica di gruppo in Italia, ma anche a livello internazionale. Un momento di orgoglio non solo per Udine e per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutta l’Italia.