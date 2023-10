Una OWW Udine da leccarsi i baffi vince anche a Cento

CENTO – Nella sesta giornata del girone di andata, l’Old Wild West Udine espugna il campo della Sella Cento imponendosi per 93 a 80. Conquistata la terza vittoria consecutiva, l’APU rinforza la sua posizione al secondo posto in classifica, in coabitazione con Forlì e dietro solo all’imbattuta Fortitudo Bologna.

Non crediamo di esagerare se sosteniamo che la sonante vittoria in Emilia si è concretizzata dopo la migliore prestazione stagionale degli uomini guidati da coach Vertemati. Le statistiche non dicono tutto, ma sono comunque evidenti: 5 giocatori in doppia cifra, vittoria netta ai rimbalzi (37 a 31), un giro palla veloce ed in grado di portare a conclusioni da buona posizione (15 gli assist) e la sensazione costante di una squadra esperta che, prima o poi, troverà il modo per fare sua la partita.

Cento non è mai stato un campo facile per Udine (l’anno scorso arrivò una sconfitta per 76 a 65) e nella formazione di casa militavano due ex che avevano tutta l’intenzione di farsi rimpiangere dai loro vecchi tifosi. La guardia Mussini, lasciata stranamente sul parquet per soli 18′ da coach Mecacci, ha prodotto 16 punti con un percorso quasi netto al tiro, mentre il playmaker Palumbo ha realizzato 14 punti, 8 rimbalzi e 4 assist nei 26′ a sua disposizione.

Le buone prestazione dei due ex non sono bastate a Cento contro una APU che, dopo due tempi in sostanziale equilibrio, in cui proprio Mussini ha rappresentato il pericolo principale, è riuscita nei secondi 20′ a dilagare. A dare inizio al break friulano nella ripresa, con un parziale di terzo quarto concluso sul 25 a 11 per gli ospiti, è stato ancora una volta l’utilissimo Ikangi che ha sfruttato a suo favore alcuni mismatch fisici (in particolare con Sabin) per realizzare cinque punti consecutivi che hanno dato il +5 ai friulani (44-49). Ci hanno pensato poi le giocate di Arletti e Gaspardo, inframezzate dalle triple di Monaldi e Caroti, a portare in un lampo gli ospiti sul +17 (49-66) mettendo l’ipoteca sulla vittoria finale.

Sulle ali di questo entusiasmo, l’OWW si presenterà domenica prossima a Trieste per l’atteso derby regionale che avrà inizio alle ore 21 per esigenze televisive. I giuliani sono in crisi dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata a Verona nell’ultimo turno di campionato e meditano addirittura sulla possibilità di cambiare l’inesperto coach americano Christian. Ma i derby, si sa, sono partite che sfuggono ad ogni previsione e sono tutte da gustare.

SELLA CENTO – APU OLD WILD WEST UDINE 80-93 (22-22 ; 42-44 ; 53-69)

SELLA CENTO: Mussini 16, Bruttini 6, Sabin 20, Kuuba 2, Palumbo 14, Bucciol n.e., Toscano 7, Archie 5, Moreno 2, Benvenuti 8. All. Stefano Mecacci

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 12, Alibegovic 8, Caroti 16, Arletti 8, Gaspardo 6, Delia 4, Da Ros 12, Monaldi 12, Ikangi 15. All. Adriano Vertemati