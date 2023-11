L’APU strapazza Orzinuovi in attesa dell’arrivo della Fortitudo

UDINE – L’Old Wild West Udine scaccia via la negatività dello sfortunato derby perso domenica scorsa a Trieste andando ad imporsi nettamente in casa per 82 a 61 contro l’Agribertocchi Orzinuovi.

C’è voluto un quarto di match per i bianconeri per “carburare” al cospetto dei lombardi, ma già nel secondo i padroni di casa, con un parziale di 33 a 16, si sono portati avanti di 17 lunghezze dando un’impronta definitiva alla gara. Orzinuovi, infatti, non è più riuscita a farsi veramente sotto e Udine, come detto da coach Vertemati nel dopo partita, ha da lì in poi sostanzialmente controllato la gara.

Mattatori dell’incontro la guardia Clark, in campo per soli 21′ causa problemi di falli, ma autore di ben 20 punti e l’ala Gaspardo, il cui unico difetto è probabilmente la continuità, che ha infilato 17 punti con triple e canestri in velocità. Tutta la squadra ha comunque confermato di avere una marcia in più quando può attaccare la difesa avversaria non ancora completamente schierata, un gioco che la squadra di coach Vertemati promette di sfruttare maggiormente in futuro.

Stavolta positiva anche la prova a rimbalzo dei bianconeri che hanno vinto nella specialità per 37 a 32 anche se forse, ancora una volta, ci si sarebbe aspettati qualcosa di più dal centro Delia, autore di una prova da 2 punti, 5 rimbalzi e 2 palle recuperate. Difficile credere che un giocatore dal curriculum prestigioso come l’argentino non possa dare di più. In compenso, continuano a prendere quota le prestazioni del back-up Vedovato (4 punti, 2 assist e 1 rimbalzo), finora poco visibile al tiro, ma molto solido sotto i tabelloni.

Mercoledì sera l’APU recupera il turno infrasettimanale saltato per la concomitanza della partita di calcio Udinese – Cagliari andando a sfidare, ancora tra le mura del Carnera, la capolista Fortitudo Bologna. Il big-match, che avrà inizio alle ore 20.30, sarà un banco di prova difficile (i felsinei sono imbattuti), ma di grande suggestione anche perché potrà dire qualcosa di più sulle ambizioni di promozione dei friulani.

APU OLD WILD WEST UDINE – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 82-61 (18-18; 51-34; 63-47)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato 4, Clark 20, Alibegovic 3, Caroti 6, Arletti 6, Gaspardo 17, Delia 2, Da Ros 6, Agostini , Zomero ,Monaldi 12, Ikangi 6. All. Adriano Vertemati.

GRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Mayfield 12, Donzelli 13, Bertini 5, Alessandrini 4, Trapani 8, Gasparin 4, Brown Jr 6, Leonzio 2, Ndzie , Zugno 7. All. Andrea Zanchi