L’APU è perfetta: annientata la capolista Bologna!

UDINE – L’Old Wild West Udine vince, pardon, stra-vince, sulla capolista Fortitudo Flat Service Bologna per 87 a 56 all’interno del fortino del Carnera (ancora imbattuto) nel recupero della 7a giornata di campionato. Fa un po’ specie dirlo, vista la caratura dell’avversario nonostante la pesante assenza della guardia Aradori, ma la partita non è stata mai in discussione.

I bianconeri di casa, già dall’inizio del primo quarto, imprimono il loro sigillo sul match fatto di difesa organizzata ed aggressiva, giro palla veloce in attacco e triple ad alta precisione dal perimetro . Tra i bianconeri si distingue subito Clark (12 punti nei primi 10′) che infiamma un Carnera già ribollente e porta avanti i bianconeri di 15 lunghezze (25-10).

Arrivano in ritardo, a secondo quarto già iniziato, i tifosi della Fossa ed anche la squadra di Caja sembra ridestarsi con i canestri di Bolpin ed un leggero predominio a rimbalzo. Ma Udine, anche con un Gaspardo che si fa vedere sia in attacco che in difesa e con un Caroti che martella la retina ospite dalla distanza, tiene botta e va al riposo sul +13 (43-30).

Nella ripresa, il pubblico presente al Carnera (secondo sold-out della stagione) assiste ad un monologo dell’APU che imperversa ancora con il tiro dalla distanza: sarà 20/40 nelle triple alla fine, una quantità di “bombe” ed una percentuale di realizzazione stratosferica. Non solo triple, però, perché Udine rimane concentrata in difesa fino alla fine, creando un gap di oltre 30 punti anche in ottica di differenza canestri negli scontri diretti. Non si sa mai!

Vertemati gioisce a fine match: “Una grande partita. Noi ed il pubblico ci siamo accesi a vicenda e la reazione prodotta è stata decisiva. E’ la prima vittoria contro una squadra forte e ce la portiamo a casa”.

Ma domenica è di nuovo campionato e l’APU gioca sul difficile campo di Forlì, che l’appaia al secondo posto in classifica, dove i bianconeri saranno attesi da un esame forse ancora più difficile.

Apu Old Wild West Udine – Flats Service Fortitudo Bologna 87-56 (25-10, 43-30, 67-44)

Apu Old Wild West Udine: Lorenzo Caroti 18 (0/0, 6/8), Mirza Alibegovic 16 (0/0, 4/8), Jason Clark 15 (0/1, 5/7), Iris Ikangi 15 (0/1, 4/8), Raphael Gaspardo 9 (3/4, 0/3), Gianmarco Arletti 5 (1/2, 1/2), Marcos Delia 4 (0/1, 0/0), Matteo Da ros 3 (0/2, 0/1), Diego Monaldi 2 (1/1, 0/3), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Michele Zomero n.e., Matteo Agostini n.e.. All. Adriano Vertemati.

Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 11 (2/3, 2/5), Mark Ogden 10 (2/8, 2/5), Deshawn Freeman 10 (4/7, 0/0), Celis Taflaj 8 (4/5, 0/3), Alberto Conti 7 (2/5, 1/3), Matteo Fantinelli 6 (3/4, 0/0), Alessandro Panni 3 (0/2, 1/5), Alessandro Morgillo 1 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/1, 0/3), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0). All. Attilio Caja.