Taxi a Udine, tariffe bloccate e sconto notturno per le donne

UDINE – La giunta comunale di Udine ha approvato, su proposta del Vicesindaco Alessandro Venanzi, le nuove tariffe relative al servizio taxi della città. Dal 1° gennaio 2024 i cittadini e i turisti che utilizzano il servizio non riscontreranno alcun aumento, nonostante ogni anno sia previsto un adeguamento automatico previsto da un regolamento comunale basato sul tasso di inflazione medio annuo. “Le tariffe erano già state abbondantemente ritoccate a fine 2022” spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi “con un significativo aumento di quasi l’11%. Avremmo dovuto aggiungere un ulteriore 7,5% che in questo momento storico ci sembra eccessivo”. Le tariffe quindi rimarranno le stesse di quest’anno con l’introduzione di una importante novità, la cosiddetta “Tariffa Rosa”. Grazie a questa tariffa le donne che viaggeranno in taxi nelle ore notturne, ovvero dalle 22 alle ore 6, potranno beneficiare di uno speciale sconto del 20%.

“Un’iniziativa che ha una duplice finalità: quella di incentivare l’utilizzo di un mezzo sicuro come il taxi che rappresenta anche un presidio del territorio e quella di garantire la sicurezza delle donne” spiega Venanzi.

“Lo sconto previsto è maggiore rispetto ad altri comuni che applicano il servizio e in sostanza va a coprire integralmente il supplemento dell’orario notturno” spiega Venanzi.

Confermata anche la tariffa fissa per l’Aeroporto FVG che viene stabilita in 100 euro. Per quel che riguarda il servizio urbano diurno, la tariffa minima è di 7.03 euro, con scatti da 0,10 centesimi ogni 100 metri dopo il primo chilometro e mezzo e 0,46 centesimi per la sosta per ogni minuto.

Il servizio extraurbano vede un supplemento di 1,07 euro per chilometro (in andata) la stessa cifra di 0,46 euro la sosta ogni minuto.

I supplementi invece vengono confermati per bagagli fuori misura e per i cani in grembo, 0,81 euro, 20% per servizio notturno e 10% anche per l’utilizzo di una monovolume in più di 4 persone.