In Valcanale torna l’Advent Pur, il percorso tra le tradizioni del Natale

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Siete pronti a vivere un viaggio avvolti dalla magia del Natale? Un percorso a metà tra il romantico e lo spirituale immersi nella natura incontaminata, illuminata da piccole lanterne, cullati da musiche tradizionali, installazioni artistiche e piccole baite. Anche quest’anno la magia dei boschi di Valbruna con la loro natura incontaminata, faranno da sfondo ad “Advent Pur”, uno dei luoghi più emozionanti della Valcanale. Nei fine settimana d’Avvento, tutti avranno la possibilità di essere condotti per mano attraverso un fantastico sogno fatto di genuine atmosfere natalizie: un percorso spirituale lontano dagli sfarzi del consumismo a cui siamo ormai sempre più abituati.

Nei fine settimana del 2-3 dicembre, dell’8-9-10, del 16-17 e del 23 dicembre, sarà possibile vivere intense emozioni immergendosi nel Natale di una volta. Mentre le temperature scendono, così come il sole dietro le maestose Alpi Giulie, il cuore e l’anima delle persone potranno riscaldarsi grazie alle lanterne che indicheranno il cammino attraverso la piana di Valbruna, tra suoni capaci di risvegliare antichi ricordi, baitine di legno che regaleranno grandi soprese al loro interno e sculture di legno che “daranno vita” alle più antiche leggende invernali. In lontanza il rumore di una slitta trainata dai cavalli mentre lungo il percorso ci si imbatterà in uno speciale “ufficio postale” dove grandi e piccini potranno imbucare i loro desideri e indirizzarli a Babbo Natale, in speciali opere lignee realizzate da capaci artisti locali per illustrare le tradizioni alpine ed essere cullati da canti natalizi capaci di riscaldare i cuori.

UN NUOVO VILLAGGIO – Nel corso degli anni, “Advent Pur” ha saputo conquistare migliaia di persone tutte giunte a Valbruna per vivere un Natale fatto di sane emozioni, quelle stesse emozioni che è in grado di regalare il percorso. Il sentiero dell’Avvento, però, non è rimasto chiuso in sé stesso: è cambiato, si è evoluto e quest’anno è pronto a stupirci con ulteriori grandi novità. Confermatissima la partenza nei pressi della caserma dei Pompieri Volontari, la grande novità del 2023 è un tragitto modificato e che si concluderà nel nuovo villaggio dell’Avvento ricavato all’interno del Kinderalm, la grande area divertimento estiva e invernale ai piedi nel monte Nebria. Qui, attorno al fuoco e alla luce del grande albero di Natale, grazie agli Alphorn e ai cantori verranno suonate e cantate musiche popolari natalizie. A completamento di questa esperienza spirituale unica, vi attenderanno delle caratteristiche baitine, una piccola stalla con animali, cantastorie pronti a raccontare leggende lontane, un piccolo mercatino tradizionale e un coinvolgente presepe illuminato.

BUS NAVETTA – Le novità non finiscono qui. Considerata la grande affluenza di pubblico degli anni scorsi, infatti, si è deciso di agevolare l’afflusso dei pedoni predisponendo un bus navetta che farà da spola tra l’arrivo, alcuni parcheggi e l’area limitrofa alla partenza. Un altro servizio offerto si chiama “Maca Advent Pur”: l’audioguida che, attraverso la scansione di appositi QR Code, permetterà di ottenere sul proprio cellulare importanti informazioni riguardanti il sentiero.

Da quest’anno, grazie alla collaborazione con Do It Yourself il nuovo servizio di prevendita ticket, sarà anche possibile usufruire del servizio “salta la fila”. Basterà collegarsi alla piattaforma DIY Ticket all’indirizzo www.diyticket.it o scansionare l’apposito QR Code e acquistare direttamente il proprio biglietto on line.

IL PERCORSO – Ricavato a Valbruna sotto lo sguardo vigile delle Alpi Giulie, l’”Advent Pur” è una suggestiva escursione invernale della lunghezza di circa 2,5 km senza particolari dislivelli che attraversa il bosco e parte della piana del paese: un luogo fatato che dal 2 al 23 dicembre – con l’apertura straordinaria dell’8 dicembre – si animerà per quattro fine settimana consecutivi. Dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) chi vorrà potrà munirsi, su cauzione a dieci euro, di una lanterna e compiere questo suggestivo cammino che è gratuito per residenti e per i piccoli al di sotto dei 5 anni, ha un costo di 4 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni e di 6 euro per tutti gli altri. Prezzo speciale per i gruppi di 20 o più persone (previa prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna).

Il 2 e 3 dicembre, dalle 10.30 alle 18.30, il Palazzo Veneziano di Malborghetto ospiterà anche un incantevole mercatino natalizio con le varie sale dell’antico edificio che saranno animate da stand di prodotti montani e natalizi con espositori da Carinzia, Slovenia e Italia, mentre domenica 17 dicembre con inizio alle ore 14.30, lungo il sentiero “Advent Pur”, spazio allo spettacolo teatrale itinerante per bambini dal titolo “Babbo Natale e le leggende delle feste” a cura di Ana-Thema Teatro.

GIRI IN CARROZZA E LABORATORI – Durante le serate dell’”Advent Pur”, non fatevi sfuggire anche la possibilità di una romantica passeggiata con una slitta trainata da cavalli che propone un fiabesco giro attraverso la magica piana di Valbruna. Il servizio, gratuito per i bambini fino a 3 anni e dal costo di dieci euro a persona per tutti gli altri, sarà garantito solo in caso di neve. Per trascorrere questo particolare periodo in serenità e armonia, dall’8 al 10 dicembre sono previsti anche laboratori di cucina che saranno ospitati nella sala dell’ex latteria di Ugovizza. Qui bambini e adulti, insieme a una carinziana doc e alla sua aiutante, potranno imparare a cucinare gli autentici “Keks” austriaci e portasi così a casa il vero sapore della tradizione. Infine, come da tradizione, non può mancare il quotidiano appuntamento con il calendario monumentale dell’Avvento, ospitato sulla facciata del Palazzo Veleziano di Malborghetto. Dal 5 dicembre, come in un grande Adventskalender, le finestre dell’elegante edificio cinquecentesco “sveleranno” i soggetti classici delle tradizioni locali e le immagini dell’iconografia natalizia. “Advent Pur” è realizzato dal Comune di Malborghetto – Valbruna in collaborazione con la Pro Loco “Il Tiglio Valcanale” e con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale, Visitvalcanale, Kanaltaler Kulturverein e Associazione Don Mario Cernet.