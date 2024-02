Ecografo di ultima generazione donato alla Pediatria dell’ospedale di San Daniele

SAN DANIELE – Nei giorni scorsi, presso l’Ospedale di San Daniele, si è tenuta una breve cerimonia per la donazione da parte dell’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca Odv alla Pediatria di San Daniele di un ecografo di ultima generazione (del valore di circa 25.000 euro) e di un lettino da visita (del valore di circa 1.500 euro).

La cerimonia si è tenuta negli spazi della Pediatria alla presenza della direttrice della struttura, Maria Paola Miani, del direttore sanitario dell’AsuFc David Turello, del presidente dell’Associazione Luca Andrea Muraro, il vice presidente Gian Luca Mazzei, i consiglieri Paolo De Antoni e Claudia Bidoli e la segretaria Marina Sivilotti. Presenti inoltre medici e infermieri del reparto di Pediatria e di altri reparti dell’Ospedale e rappresentanti di alcuni dei servizi territoriali.

Il lettino verrà utilizzato in uno degli ambulatori della Pediatria, è elettrificato e facilmente trasportabile su ruote e va a completare le stanze di visita del reparto. L’ecografo è uno strumento divenuto oramai di uso consueto, utile a completare la visita dei piccoli pazienti senza necessità di spostamento del paziente stesso. In particolare viene utilizzato, molto frequentemente, per l’ecografia del torace. Lo strumento, compatto e maneggevole, è dotato di 3 sonde ecografiche ed è facilmente trasportabile su ruote. Lo strumento va ad arricchire e ad aggiornare la dotazione del reparto e contribuirà a migliorare il lavoro di ogni giorno in corsia e negli ambulatori di emergenza.

Luca Odv è un’associazione che da oltre 20 anni affianca le famiglie che si trovano ad affrontare il difficile cammino delle cure oncologiche pediatriche. Nata nel 1999, si è da subito prodigata per promuovere l’assistenza medica, specialistica e avanzata, nel campo dell’oncologia pediatrica in Friuli Venezia Giulia, facilitando la creazione di reti e collaborazioni tra strutture specialistiche, sostenendo la qualificazione dei medici e offrendo supporto economico, logistico, psicologico alle famiglie impegnate in questi percorsi.