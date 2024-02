Recruiting day a Fagagna: 11 imprese offrono 150 posti di lavoro

FAGAGNA – “Le Regione continua a impegnarsi nel promuovere iniziative di Recruiting day (ben 25 gli appuntamenti nel primo semestre del 2024 tra quelli già svolti e quelli in calendario) con lo scopo di favorire non solo l’aumento dell’occupazione, ma anche la crescita delle imprese e dell’attrattività del territorio. È necessario massimizzare gli sforzi in un momento particolare relativamente a numerosi fattori: dall’ingresso e permanenza nel mondo del lavoro al calo demografico, dalla capacità di intercettare domanda e offerta di occupazione alla revisione dei contratti nazionali. In questo contesto stiamo offrendo un ampio e puntuale pacchetto di risposte in cui si inseriscono i Recruiting day, essenziali punti di incontro tra imprese e lavoratori”. Così è intervenuta oggi a Udine l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen alla presentazione del Recruiting day in programma il prossimo 20 marzo a palazzo Pico a Fagagna.

L’iniziativa è organizzata dalla Regione in collaborazione con il Comune di Fagagna e l’Agenzia per il lavoro Adecco Italia e vedrà la partecipazione di 11 imprese del territorio, che offrono 150 posti di lavoro nelle rispettive aree operative, tecniche e impiegatizie.

“Ognuna di questa aziende fotografa le diverse aree di sviluppo che caratterizzano la nostra regione – ha rimarcato Rosolen nel corso della conferenza stampa, alla presenza tra gli altri del sindaco di Fagagna Daniele Chiarvesio, del direttore marketing di Adecco Virginia Stagni e dei rappresentanti delle imprese – . Tutti settori in cui l’Amministrazione regionale sta investendo con decisione, specialmente nei percorsi post universitari e nei settori di ricerca e specializzazione”.

L’assessore ha ribadito l’importanza di costruire adeguate proposte formative sul territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni. “Dobbiamo dimostrare capacità di far restare i giovani in regione e favorire il loro ingresso nel lavoro – ha indicato la rappresentante della Giunta – , incentivando le aziende a selezionare nuovi profili. Da quest’anno la Regione ha deciso di promuovere non solo il lavoro a tempo indeterminato, ma anche la sottoscrizione di contratti a termine purché con durata non inferiore all’anno: una grande azione anticiclica in un momento in cui l’economia nazionale ha bisogno di ulteriore spinta”.

Le aziende che parteciperanno al Recruiting day di Fagagna sono le seguenti:

Acciaierie Venete (Buja)

Afg (Fagagna)

Biofarma Group (Fagagna)

Friulforgia (Sedegliano)

Friuli Antincendi (Codroipo)

LimaCorporate Spa (Villanova di San Daniele del Friuli)

Pilosio (Tavagnacco)

Prodes & Cielo Azzurro (Fagagna)

Sirti (Basialiano)

Sti Lualdi (Casiacco di Vito d’Asio)

Topazzini (San Daniele del Friuli)

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 12 marzo all’indirizzo ibit.ly/NNzFI, scegliendo l’azienda o le aziende di proprio interesse. Al medesimo link sono disponibili tutti i dettagli sugli ambiti di operatività delle imprese partecipanti e sui profili ricercati.