Diritto di abortire in Costituzione, Furio Honsell si schiera dalla parte della Francia

TRIESTE – “La Francia sarà il primo Paese al mondo a riconoscere come diritto costituzionale la piena autodeterminazione della donna nella decisione di completare o di interrompere una gravidanza. È un atto che rende giustizia alle sofferenze che nei secoli le donne hanno dovuto subire per le gravidanze indesiderate e gli orrori delle interruzioni illegali”.

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, commentando il via libera all’inserimento del diritto all’aborto nella Costituzione francese.

“Questo atto – sottolinea Honsell – mette al sicuro, come diritto, una conquista del XX secolo che in tanti Paesi, come gli Stati Uniti, oggi viene messa in discussione da fondamentalismi religiosi che sono espressione del potere oppressivo patriarcale”.

“La Francia si dimostra così, ancora una volta – conclude il consigliere di Opposizione -, uno stato pienamente laico, come dovrebbero essere tutte le democrazie”.