L’Old Wild West Udine non si ferma ed espugna anche Latina

CISTERNA DI LATINA – Seconda vittoria esterna consecutiva, nell’arco di quattro giorni, per l’Old Wild West Udine che si impone sulla Benacquista Assicurazioni Latina per 81 a 72. Con i due punti incamerati, i friulani rafforzano la terza posizione in classifica nel loro girone, marcando a vista la Fortitudo Bologna in avanti di solo due lunghezze.

Nonostante l’ultimo posto nel girone rosso, il Latina, ben allenato da coach Sacco (rimarrà un mistero il perché del suo ingaggio a Udine la scorsa stagione per fargli fare il vice, mal sopportato, di coach Finetti), si è dimostrato avversario ostico con alcune individualità importanti (il funambolico e fisico playmaker Romeo, la guardia tiratrice Parrillo, l’ala bulgara Alipiev, l’esperto pivot Borra) ed una difesa attenta ed abile a chiudere i varchi sotto canestro.

I bianconeri sono riusciti a scardinare il fortino dei padroni di casa con tre armi a loro disposizione: il tiro da tre, benché talvolta abusato (12/36 la percentuale finale), un’altra prestazione sontuosa di Delia (9/9 al tiro e 7 rimbalzi per l’argentino) e la capacità di intercettare le linee di passaggio avversario (ben 15 le palle perse dagli avversari).

L’andamento della partita ha visto Udine partire a razzo sin dalle prime battute di gioco (10 a 0 firmato Clark, due triple, e Delia, due canestri da sotto), ma Latina è cresciuta durante il match aumentando l’intensità difensiva e giocando in modo rapido in attacco potendo contare su giocatori dotati di un buon dinamismo.

Nell’ultimo quarto, dopo la schiacciata del -6 di borra (63-69), i bianconeri hanno piazzato l’allungo decisivo con un semigancio di Delia e due triple di Monaldi e di Ikangi che hanno sostanzialmente spento le velleità dei padroni di casa.

Domenica prossima, alle ore 18, l’APU sarà impegnata nel quarto turno della fase ad orologio ospitando in casa la Juvi Cremona.

Benacquista Assicurazioni Latina – Apu Old Wild West Udine 72-81 (18-25, 14-19, 16-13, 24-24)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 19 (6/8, 2/5), Salvatore Parrillo 19 (1/2, 5/8), Gabriele Romeo 15 (4/8, 1/2), Jacopo Borra 10 (4/7, 0/0), Demario Mayfield 5 (0/6, 1/2), Lorenzo Zangheri 3 (0/0, 1/1), Samuele Moretti 1 (0/2, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/1), Kenneth Viglianisi n.e., Jacopo Rapetti n.e.. All. Sacco.

Apu Old Wild West Udine: Marcos Delia 18 (9/9, 0/0), Iris Ikangi 16 (2/3, 4/6), Jason Clark 10 (3/5, 1/5), Diego Monaldi 10 (0/2, 3/9), Mirza Alibegovic 7 (2/5, 0/3), Matteo Da ros 5 (1/2, 1/2), Lorenzo Caroti 5 (1/1, 1/5), Raphael Gaspardo 5 (1/1, 1/4), Quirino De laurentiis 5 (1/3, 1/2), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro n.e.. All. Vertemati.