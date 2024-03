Giorgia Meloni in Fvg per sancire un patto da 190 milioni di euro

PORDENIONE – Bisogna “cercare di garantire che queste risorse” del Pnrr “vengano spese per le reali priorità, non è stato sempre così, a volte vengono spese per cose secondarie”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla firma del patto di coesione con la Regione Friuli-Venezia Giulia. La premier ha ricordato che sono state introdotte “delle norme che consentono di garantire che questi soldi arrivino tutti a terra con poteri sostitutivi, così come è previsto che obiettivi” che non si riesce a raggiungere “vengano definanziati” e le risorse “destinate ad altro”. “Stanziamo in tutto 190 milioni, 16 erano già stati anticipati, per 17 interventi strategici su capitoli come la messa in sicurezza del territorio, il contrasto del rischio idrogeologico, l’ammodernamento dell’infrastruttura idrica” ha detto la premier.

“Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per condividere la visione futura del nostro territorio: il Friuli Venezia Giulia è pronto a realizzare le opere strategiche individuate d’intesa con il Governo, che ha riconosciuto la capacità di spesa della Regione. Il programma pluriennale per 190 milioni di euro darà priorità a opere idrauliche, edilizia scolastica e mobilità lenta”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi a Pordenone ha sottoscritto con la premier Giorgia Meloni l’Accordo di sviluppo e coesione tra il governo e la Regione Fvg. L’accordo trasferisce 190 milioni di euro – nel dettaglio 189.951.924 euro – in una prospettiva di unitarietà della programmazione tra i fondi della politica di coesione europea, il Fondo Sviluppo e Coesione e le altre risorse nazionali del Fondo di rotazione e del Pnrr.

Il Gruppo Consiliare FdI Fvg esprime grande soddisfazione per la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presso il Teatro Verdi di Pordenone davanti a una gremita platea è stato firmato l’accordo sul Fondo di coesione e sviluppo tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia con il quale il nostro territorio è proiettato a un nuovo corso. L’accordo, insieme al presidente Massimiliano Fedriga porterà in regione 190 milioni di euro destinati al suo sviluppo per svariati interventi prioritari e strategici, come la messa in sicurezza del territorio, la mobilità sostenibile e il rafforzamento della struttura idrica. “Un altro segnale forte di un governo che con interventi concreti si è dimostrato presente anche e soprattutto nella nostra regione”, è stato rimarcato.

Primo presidente donna in Italia, nella giornata dell’8 marzo, Giorgia Meloni ha evidenziato come questa data non rappresenti solo un giorno di celebrazione ma un’occasione per riflettere sulle conquiste raggiunte e sugli obiettivi ancora da perseguire, ricordando in primis il consolidamento dell’occupazione femminile nell’ottica di una sempre maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.