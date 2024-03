UDINE – Percorso netto nella fase ad orologio dell’Old Wild West Udine che, tra le mura amiche del Carnera, raccoglie la sua quarta vittoria consecutiva sconfiggendo la Ferraroni Cremona per 86 a 68. Con questa vittoria e complice la sconfitta della Fortitudo Bologna in casa con Rieti, i friulani si issano al secondo posto del girone dietro alla sola Forlì.

La notizia ancora più bella arriva, però, da Roseto dove la Delser Women APU Udine vince con il Derthona Castelnuovo per 98 a 95 e conquista la sua prima Coppa Italia di serie A2. Un successo entusiasmante per la formazione allenata da coach Riga che fa sua la finale dopo ben tre tempi supplementari.

Tornando al match del Carnera, gli uomini di coach Vertemati sono riusciti ad avere ragione di una formazione fisica e “lunga” come Cremona con un gioco corale e ben bilanciato tra tiri da fuori e da dentro l’area come raramente si era visto quest’anno. Le statistiche in questo senso sono significative: Udine ha distribuito ben 25 assist (6 dell’immaginifico Da Ros) e tirato 34 volte da due punti (col 56%) e 21 da tre punti (col 43%).

Per quanto riguarda i singoli, mentre Delia, dopo due match da MVP, è stato sostanzialmente risparmiato (solo 14′ per lui sul parquet), coach Vertemati ha trovato i principali protagonisti del proprio spartito in Gaspardo, molto prezioso in apertura e chiusura di match (13 punti e 4 rimbalzi), Alibegovic, determinante nel creare il break a favore di Udine del secondo quarto (11 punti e 3 assist) ed in un solidissimo De Laurentiis (14 punti e 7 rimbalzi).

L’andamento del match ha visto Cremona sorprendere Udine nel primo quarto, punendo alcune palle perse con i canestri dei suoi due americani Cotton e Shahid. Già dal secondo quarto, l’APU è però riuscita a mettere 12 punti di distacco tra sé e gli ospiti con i canestri di Alibegovic e di Caroti, quest’ultimo autore di una bomba sulla sirena di metà match. Nonostante tre triple di fila infilate dal cremonese Tortù nel terzo quarto, Udine è rimasta al comando dell’incontro fino alla fine, ricevendo importanti contributi anche da Clark e Monaldi e dando molto spazio anche ad Arletti.

Il tour de force dell’Old Wild West proseguirà giovedì prossimo, sempre all’impianto dei Rizzi, quando i bianconeri riceveranno alle ore 20.30 la visita della Luiss Roma.

APU OLD WILD WEST UDINE – FERRARONI JUVI CREMONA 86-68 (16-18, 42-30, 64-51)

Apu Old Wild West Udine: Quirino De laurentiis 14 (3/5, 0/0), Raphael Gaspardo 13 (6/9, 0/3), Jason Clark 12 (1/3, 1/1), Mirza Alibegovic 11 (1/5, 3/5), Lorenzo Caroti 10 (2/2, 2/4), Iris Ikangi 9 (2/3, 1/1), Gianmarco Arletti 7 (1/1, 1/1), Diego Monaldi 5 (1/2, 1/5), Marcos Delia 3 (1/2, 0/0), Matteo Da ros 2 (1/2, 0/1), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0). All. Vertemati.

Ferraroni Juvi Cremona: Vincent Shahid 16 (4/7, 1/7), Tekele Cotton 16 (6/8, 0/3), Lorenzo Tortu 15 (2/6, 3/4), Luca Vincini 6 (3/6, 0/0), Bernardo Musso 6 (0/0, 2/5), Antonino Sabatino 5 (1/2, 1/3), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/1), Daniele Magro 2 (1/2, 0/0), Gabriele Benetti 0 (0/2, 0/0), Marco Timperi 0 (0/3, 0/0), Francesco Grassi n.e.. All. Bechi.