Giornata mondiale del Pi Greco, gara di memoria al Festival di matematica

UDINE – Oltre 120 studenti e docenti di scuole medie e superiori della regione hanno animato all’Università di Udine il Festival della matematica organizzato in occasione della Giornata mondiale del Pi greco. La manifestazione ha visto susseguirsi una serie di attività per avvicinare i ragazzi alla matematica in modo piacevole, coinvolgente e giocoso.

La manifestazione prevedeva anche la “Sfida all’ultima cifra”, gara di memoria con la recita delle cifre del Pi greco dopo la virgola. Per il primo biennio delle scuole superiori i primi tre classificati sono stati: Alberto Sciaudone (Liceo Marinelli di Udine, 121 cifre), Gabriel Milocco (Isis “Malignani” di Udine, 100 cifre), Sara Piccini (Liceo Marinelli, 80 cifre).

Nella categoria terzo anno delle scuole medie il podio è composto da Malik Burekovic (Divisione Julia di Trieste, 260 cifre), Sebastian Kreso(Divisione Julia, Trieste, 200 cifre), Francesco Ulivello (Divisione Julia, Trieste, 132 cifre).

La giornata si è conclusa con la conferenza divulgativa della professoressa Giovanna D’Agostino. Le iniziative, coordinate da Stefano Urbinati, sono state organizzate dal Progetto lauree scientifiche-Matematica dell’Ateneo friulano e dall’associazione Mathesis, con la sostegno di StudioGiochi.

«È stata una giornata bellissima, all’insegna della curiosità e del divertimento – sottolinea il professor Urbinati –. È stato incredibile vedere quanto sia più facile far passare il lato bello della matematica quando sono altre ragazze ed altri ragazzi a raccontalo».