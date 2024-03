Verso la nuova Ztl in centro a Udine: ecco i pannelli informativi del Comune

UDINE – In vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione del traffico in centro storico, che partirà ufficialmente il prossimo 2 aprile, il Comune di Udine sta ultimando l’allestimento dei pannelli informativi e della segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza delle aree di carico/scarico e dei varchi di accesso alla zona pedonale e a quella a traffico limitato.

Ai confini d’ingresso della zona pedonale, che includerà il cuore storico di Udine, comprese piazzetta Marconi, via Sarpi da Piazza Matteotti fino a via Erasmo Valvason, via Savorgnana a partire da via Stringher, e la continuazione di via Stringher fino a piazza Duomo, sono stati apposti dei pannelli informativi di colore rosso.

Ai varchi di quella che sarà la zona a traffico limitato, che si estenderà invece da piazza XX Settembre, comprese via Poscolle (alta) e via Battisti, via Stringher a sinistra di via Savorgnana, fino a via Portanuova, via Erasmo Valvason, racchiudendo anche piazza San Cristoforo, vicolo Sillio, via Palladio, e via Petracco, i pannelli informativi esposti sono invece di colore giallo.

Su questi supporti è indicata la regolamentazione a cui l’area sarà sottoposta ed è presente un codice QR. Inquadrando il codice con lo smartphone si potrà accedere alla pagina online del Comune di Udine in cui sono riportate tutte le informazioni sulle nuove regole e sui permessi che potranno richiedere i residenti e gli operatori economici, nonché i documenti e le modalità per fare domanda per pass permanenti e temporanei.

Il Comune ha promosso una campagna informativa vasta, veicolata digitalmente già su sito e social, e in formato cartaceo negli uffici comunali e fra gli associati delle categorie che hanno condiviso il progetto. Nelle ultime due settimane di marzo, in più, sulle pagine Instagram e Facebook del Comune ci sarà un’ulteriore accelerazione. A partire da lunedì sarà infatti diffuso giornalmente un post riassuntivo delle informazioni più importanti, con rimando alla pagina web dettagliata.

“L’obiettivo è permettere a tutti di arrivare pronti al 2 aprile, non solo alle cittadine e i cittadini udinesi, ma anche alle persone che raggiungono la nostra città ogni giorno o la frequentano saltuariamente”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol, commentando le attività di comunicazione in atto.

Contestualmente alla campagna informativa in corso, gli addetti di Sistema Soste e Mobilità stanno ultimando le operazioni di allestimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza degli stalli dedicati alle attività di carico e scarico. Questi dal 2 aprile saranno di fatto raddoppiati, in quello che è un grande passo avanti a tutela di tutte le attività che compongono il tessuto economico e della sicurezza di tutti gli utenti della strada. In particolare i posti auto o furgone diventeranno 81, e saranno utilizzabili anche dai residenti per sostare un massimo di 30 minuti con disco orario, sempre per attività di carico e scarico.