Il Mercatino regionale francese a Udine dall’11 al 14 aprile

UDINE – Il Mercatino regionale francese, con i suoi profumi, i sapori e i colori d’oltralpe torna a Udine dall’11 al 14 aprile, in piazza Matteotti e via Mercatovecchio. Tante le bontà enogastronomiche che saranno esposte, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese.

Saranno proposti oltre ottanta tipi di formaggi, che i visitatori avranno la possibilità di abbinare ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. L’offerta spazia tra i nomi più famosi della tradizione casearia francese, Dal Mont d’Or, con la tipica confezione di legno, al Rocamadour del Midi Pyrénéés, dal Camembert della Normandia, al Brie della Ile de France.

Spazio “degustazioni dolci”

Per i più golosi, spazio anche alle “degustazioni dolci” che porteranno nel centro storico udinese i tipici biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, la cioccolata francese in ogni sua variante, dalla più delicata alla più saporita, e anche i pasticcini preferiti da re e imperatori, i macarons. Ma non mancheranno la gastronomia con crepes e altre specialità da consumare calde, il mercato delle spezie, e la Boulangerie, con uno stand di oltre 12 metri dove si potranno acquistare baguette e croissant appena sfornati.

Nel piccolo angolo di Francia che invaderà il centro storico udinese si troverà infine anche l’artigianato, con un’ampia gamma di prodotti provenienti da diverse regioni: dalla Provenza e dalla Costa Azzurra arrivano la lavanda, i saponi, le tipiche tovaglie provenzali e le borse in paglia, mentre da Parigi arrivano profumi, cosmetici e un’ampia gamma di accessori del mondo della moda.

Il Mercatino regionale francese è un evento proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi che hanno maturato un’esperienza internazionale in questo settore. La tipicità dei prodotti e la professionalità degli espositori ha permesso, in questi anni, uno sviluppo sia in termini di proposte, sia delle località che lo hanno ospitato, tanto da arrivare, nel 2023, in oltre 25 città dell’Italia centro-settentrionale.

Orari

Giovedì dalle 12 alle 20

Gli altri giorni dalle 9 alle 20

