Da Pozzo (Confcommercio Udine): «Critici, ma propositivi sulle questioni della città»

UDINE – I vantaggi della formazione finanziata e le agevolazioni dell’ente bilaterale, gli approfondimenti su Siae, Lea, Scf e Mepa, le prospettive di finanziamento, contributi e servizi alle imprese. Sono stati gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro “Confcommercio incontra le imprese”, in programma lunedì 8 aprile, nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. A informare i soci, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo, il presidente mandamentale Giuseppe Pavan e il direttore generale Lorenzo Mazzolini.

Sullo sfondo anche le questioni della nuova viabilità cittadina e le regole sui dehor. «Dobbiamo essere critici, ma anche, anzi soprattutto, propositivi, perché solo così possiamo contribuire a risolvere i problemi di Udine», le parole di Da Pozzo, che, nel suo ruolo di presidente camerale, citando una analoga iniziativa del 2017, ha messo sul tavolo pure l’ipotesi di lavoro di un nuovo sondaggio di monitoraggio delle opinioni che i consumatori hanno di Udine e della sua offerta economica. «Questa è una fase di buoni risultati per l’ospitalità, la ristorazione e i servizi, mentre il commercio fatica – ha osservato Da Pozzo –. Fondamentale conoscere le esigenze e i punti di vista di chi entra in città per effettuare acquisti».

L’invito ai presenti è stato di mettere insieme un “pacchetto” di richieste e proposte da rivolgere agli assessori Venanzi e Marchiol, ospiti di un prossimo incontro con i vertici di Confcommercio il prossimo 19 aprile.

