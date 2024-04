Il jazz è dei giovani! Il 30 aprile al Teatro di Monfalcone arriva la Jeunesse Musicale Jazz World Orchestra 

MONFALCONE – Si dice tanto che i giovani non hanno spazio, che gli mancano le possibilità, coloro che credano in essi, insomma che non abbiano futuro. Quale miglior occasione della Giornata Internazionale del Jazz promossa dall’UNESCO per ricrederci in merito a questo paradigma?! Martedì 30 aprile, introdotto dal consueto appuntamento con Dietro le Quinte nel foyer del teatro presentato da “il concertologo” Massi Boscarol, sarà di scena pertanto sul palco del Teatro Comunale Marlena Bonezzi la Jeunesse Musicale Jazz World Orchestra, una big band dall’età media di poco più di vent’anni.

“Invitiamo questa big band da alcuni anni in regione perchè crediamo molto nel loro progetto e quindi con loro è nata una sorta di amicizia; la JM è un ente molto importante e molto antico (1945) e ha sede a Bruxelles e negli altri paesi europei prevede una sorta di sedi distaccata, chiamiamole così. Tutti gli anni tengono un’audizione con una giuria scelta e in quell’occasione selezionano l’organico della big band: la formazione è sempre la stessa (stesso numero di fiati, di voci, percussioni, per intenderci) ma ogni anno variano i membri della stessa. Chi passa questa selezione meritocratica ha l’opportunità di fare un bel campus estivo che negli ultimi anni ha sempre avuto sede in Croazia (sede ospitante estiva) e di esibirsi in festival internazionali”. Sono le parole di Federico Mansutti di Simularte, co-organizzatore delle esibizioni in FVG della big band, per introdurre lo spirito del progetto Jeunesse Musicale.

“L’idea di trarre ispirazione dal passato per creare qualcosa di nuovo e interessante nel futuro è un concetto che alcuni musicisti esplorano. Mescolando elementi di epoche diverse, miriamo ad evocare determinati stati d’animo o stili, aggiungendo al contempo il nostro spirito per creare qualcosa di fresco e accattivante. Questo approccio può essere visto come un modo per riscoprire il meglio del passato e dare forma a un futuro più dinamico dal punto di vista creativo!” E’ l’approccio all’ultimo lavoro discografico della big band del direttore artistico, l‘americano Luis Bonilla, trombonista di fama internazionale

Secondo la manager del progetto, Dubravka Dujmovic Kusan “i giovani musicisti spesso non hanno molte possibilità di esibirsi in pubblico e di certo non con strumentisti eccezionali sullo stesso palco. Inoltre, non hanno la possibilità di imparare dai migliori e di incontrarsi a livello internazionale. Per questo il programma della Jeunesse vuole offrire ai giovani talenti l’opportunità di lavorare e suonare con eccellenti musicisti jazz e uno di questi è sicuramente Alex Sipiagin, ed è un grande privilegio per noi averlo condividere il palco con la sua inimitabile tromba!”

“Non poteva esserci modo migliore di festeggiare l’International Jazz Day che con l’esibizione della JM, sottolineando in tal modo il potere unificante della musica e l’importanza di dare spazio alle giovani generazioni. La combinazione di tradizione e innovazione nel jazz rappresenta inoltre un’opportunità per promuovere uguaglianza, inclusione e pace attraverso la musica stessa!” conclude il direttore artistico del Teatro di Monfalcone, Simone D’Eusanio, dandoci appuntamento alla serata di martedì prossimo.

In agenda: martedì 30 aprile

ore 20.00: Dietro le Quinte. “Il concertologo” Massi Boscarol presenta l’evento Jeunesse Musicale per l’International Jazz Day (ingresso gratuito presso il foyer del teatro)

ore 20.45: Jeunesse Musicale Jazz World Orchestra + special guest Alex Sipiagin in concerto (ancora qualche biglietto disponibile)

