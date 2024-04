Sbloccato l’iter per la nuova sede della Protezione civile di Udine

UDINE – Il Comune di Udine ha deciso di proseguire l’iter per la realizzazione della nuova sede cittadina della Protezione Civile nell’area in zona Partidor, dove nel 2021, per quello specifico utilizzo, è già stato acquistato un terreno. La procedura individuata rispetterà i requisiti identificati dalla legge 401 del 2001, relativi all’individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza.

Il progetto di fattibilità economica sarà però ridimensionato rispetto a quello di giugno 2022, portando l’investimento del Comune dai 4 milioni previsti in precedenza a 2 milioni e 415 mila euro, fondi già accantonati e a disposizione dell’amministrazione. La scelta dell’amministrazione va nella direzione di dare una risposta alle esigenze del Gruppo cittadino di volontari della Protezione Civile, contenendo allo stesso tempo il consumo di suolo e limitando l’impatto sull’ambiente circostante.

Modificata la destinazione d’uso del terreno

Dal punto di vista urbanistico sarà necessario procedere a una modifica della destinazione d’uso del terreno, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera. L’amministrazione ha deciso allo stesso tempo di preservare e valorizzare il corridoio verde presente lungo il corso della Roggia di Palma, riducendo il più possibile il consumo di suolo nell’area.

La nuova area di accesso e parcheggio sarà realizzata utilizzando il più possibile materiale drenante eco-compatibile, assicurando quindi un aspetto di maggiore integrazione con l’ambiente circostante e di rispetto verso la natura, tenendo anche in considerazione i principi di sicurezza idraulica.

La decisione dell’amministrazione arriva al termine di un percorso di confronto e condivisione per individuare eventuali alternative, dopo aver verificato con ogni mezzo le conseguenze di eventuali nuove valutazioni in merito all’area individuata e già acquistata e del progetto di fattibilità esistente. La Giunta ha quindi approvato la prosecuzione del progetto.

