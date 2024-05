Castello di Susans: è Jimmy Sax l’ospite di quest’edizione di Sunset in the Castle

MAJANO – “Format nato nel 2021, Sunset in the castle nasce nel dehor dello splendido castello di Susans per creare un nesso tra la musica da club e l’enogastronomia legata al nostro territorio” ci introduce al conto alla rovescia Lorenzo Don, “reverendo” della movida made in FVG e promoter dell’evento, divenuto ormai un classico del ponte del 2 giugno attirando visitatori, amanti del clubbing, turisti da ben oltre i confini regionali, come ci racconterà lo stesso.

Ricordi ed aneddoti: “nella prima edizione l’allora cena ha visto come protagonista subito una grande star del clubbing come Joe T Vannelli. L’anno successivo il top forse dei dj internazionali, ovvero Bob Sinclar, anticipato dalla performance di Lele Sacchi e lo scorso anno è stato ospite Benny Benassi con Samuel dei Subsonica. Doppio rinvio il primo anno,” ci confida il promoter udinese “prima la pioggia e poi l’inaspettata (e fortunata!) finale degli Europei di Calcio! Ma siccome nel nostro staff non si demorde mai, abbiamo spostato la data nel paese più calciofilo del continente per permettere alla gente di divertirsi anche dopo aver festeggiato!”

“Bob Sinclar, ho avuto il piacere di invitarlo spesso in regione in questi anni per gli eventi che curo: le sue richieste sono invariate da decenni e nel suo camerino non può certo mancare la frutta di cui è ghiottissimo. A lui mi lega anche la passione per l’abbigliamento vintage: il dj transalpino è un collezionista di t-shirt d’epoca, in particolare di quelle delle tour band americane degli anni ‘80 e ‘90 che lui colleziona in giro per il mondo e così abbiamo anche numerosi amici in comune con questa stessa passione. La sera che suonò a Susans indossava una T della tournèe di Janet Jackson, molto rara, metà dei ‘90s.”

“Anche Benny Benassi” prosegue nel tuffo a ritroso LD “è una persona davvero alla mano! Pensa che lo scorso anno, nei venti minuti di pioggia caduti proprio al suo arrivo, BB si è fermato con il van nel parcheggio di una villa privata limitrofa al parco del castello (che ci aveva dato disponibilità in precedenza) ed assieme al suo manager si è fermato alla griglia improvvisata con i padroni di casa che lo avevano invitato seduta stante! Indimenticabile anche il finale dello scorso anno con il back to back (non concordato e dopo i fuochi d’artificio) tra Benny e Samuel dei Subsonica, per un finale davvero memorabile.”

L’edizione 2024: “Jimmy Sax è un artista che stavamo rincorrendo da diversi anni, un personaggio molto eclettico e variopinto e abbiamo colto al balzo l’occasione per portarlo in una location nella quale il connubio con la sua proposta musicale è a mio personale avviso davvero perfetto. Warm up affidato ad un altro principe della consolle: Tommy Vee” precisa Don.

Dalle 17 a notte inoltrata quindi musica al castello, con la parte più suggestiva ovviamente al tramonto (da cui il nome del format). “Difatti” precisa il nostro “gli special guest si sono sempre esibiti nella parte centrale della serata, verso le 21, quando si può ammirare questo splendido tramonto… a nord-est!”

Residence Manuel Zolli, con lui in consolle dj Daniel Vitagliano e a corredo di tutto il progetto Apex, che tramite i droni registra ed elabora video in luoghi inconsueti quali dighe, laghi, cime di montagne e naturalmente… castelli sempre legati al territorio FVG.

Con il biglietto d’ingresso si ha inoltre diritto alla seguente degustazione: prosciutto crudo di San Daniele Bagatto, sarde in saor con polenta fritta Centopassi, frico burger di Cucina di Carnia, Millefoglie di melanzana del Ristorante Belvedere di Buja abbinati rispettivamente al brut di Pittaro, la ribolla gialla di Truant, il friulano di Tenuta Luisa e il refosco della Cantina Produttori di Cormons.

“L’evento, che inizia alle 17, è – non esagero! – un evento che va dai zero ai settant’anni: c’è una area giochi per bambini, momenti per le famiglie, coppie, amici e naturalmente tanto spazio per ballare! Tante persone arrivano presto, si portano un plaid, si godono le ultime ore di sole prima del tramonto sull’erba per poi andare pian piano verso la parte più legata al dj set per immergersi sempre più in questa magica situazione. Colgo l’occasione per ringraziare Pro Majano, anche quest’anno poi impegnata in un festival con ospiti pazzeschi, la Regione FVG, il Castello di Susans. La cosa poi che ci riempie di orgoglio è che l’evento ha davvero ottime ricadute sul territorio – mi preme sottolinearlo! Per Sinclar è arrivata gente da Austria, Slovenia, centro Italia, per Benassi dall’Emilia Romagna, da Lombardia e Croazia e quest’anno abbiamo già tante prenotazioni anche dalla Puglia per un evento che è sempre di maggior richiamo a livello nazionale e non solo. Gli ospiti passano un weekend nella nostra regione finendo con il botto – come si suol dire – ballando fino a mezzanotte sotto questo meraviglioso castello! Una cartolina memorabile del nostro Friuli Venezia-Giulia!” conclude Lorenzo Don.

