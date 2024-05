Dopo un’attenta analisi dei dati finanziari, è stato dato via libera al bilancio 2023 di Confidi Friuli. Le assemblee separate a Pordenone e Udine hanno anticipato questa decisione, seguita dall’approvazione unanime dell’assemblea generale. Il bilancio mette in luce un significativo aumento delle garanzie deliberate, che passano da 38,3 milioni a 55 milioni, registrando così un incremento del 43% rispetto all’anno precedente. Anche le garanzie in essere e il patrimonio netto mostrano un trend positivo, rispettivamente con un aumento dell’8% e del 10% rispetto al 2022.

Solidità finanziaria e crescita esponenziale

Il presidente Cristian Vida sottolinea con soddisfazione che i numeri riflettono una crescita significativa rispetto all’anno precedente. Non solo le garanzie deliberate e quelle in essere sono in aumento, ma si registra anche un incremento dei soci, delle pratiche deliberate e delle garanzie erogate. Questi dati indicano una forte solidità finanziaria e un impegno costante nel supporto alle PMI del territorio.

Rinnovo delle cariche direttive

L’assemblea ha anche proceduto al rinnovo delle cariche, indicando i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione. Tra di essi spiccano i nomi di Giovanni Da Pozzo, Anna Mareschi Danieli, Fabio Pillon, Maria Lucia Pilutti, Lucia Cristina Piu, Giorgio Sina e Cristian Vida. Quest’ultimo è stato riconfermato presidente, mentre Pillon assume il ruolo di vice presidente e Da Pozzo guiderà il Comitato esecutivo.

Impegno verso le PMI e innovazione finanziaria

Il presidente Vida attribuisce i risultati positivi anche all’ampliamento dei servizi offerti da Confidi Friuli. Oltre al tradizionale supporto alle PMI, l’istituto si impegna attivamente nel reperimento di fonti finanziarie tramite piattaforme digitali e canali fintech. Inoltre, l’iniziativa delle fideiussioni sta dimostrando di essere sempre più cruciale per le aziende.

Evento di presentazione del bilancio

In seguito al successo del convegno di Pordenone sui fondi di garanzia e la finanza agevolata, Confidi Friuli organizza un altro evento di rilievo. In collaborazione con The European House – Ambrosetti, il 30 maggio si terrà nella Sala Valduga della Cciaa Pn-Ud un evento dedicato alla presentazione del bilancio e alla relazione del professor Andrea Boitani, docente di Economia politica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

