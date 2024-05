La festa dei Cjarsòns a Sutrio: un viaggio tra sapori e tradizioni

SUTRIO – Nel cuore delle montagne friulane della Carnia, il pittoresco paese di Sutrio si prepara ad accogliere la tradizionale festa dedicata ai Cjarsòns, i golosi ravioli simbolo di questa regione. L’evento, noto come “I Cjarsòns, la tradizione della Carnia“, si terrà domenica 2 giugno e promette di offrire un’esperienza unica, ricca di sapori, cultura e tradizione.

Un piatto con radici antiche

I Cjarsòns hanno una storia affascinante che risale a secoli fa. Originati dai cramârs, i venditori ambulanti di spezie del ‘700, questi ravioli rappresentano una fusione di culture e sapori. I cramârs attraversavano le Alpi per vendere le loro preziose mercanzie nei paesi germanici, portando con sé spezie esotiche acquistate a Venezia. Quando tornavano a casa, le donne celebravano il loro ritorno preparando i Cjarsòns con ciò che restava nei cassetti della crassigne, una piccola cassettiera di legno utilizzata dai venditori.

Un’infinità di varianti

Ogni famiglia e ogni paese della Carnia ha la propria ricetta dei Cjarsòns. Si contano oltre 50 varianti di questo piatto, con ripieni che spaziano dalle spezie alla frutta secca, dall’uva sultanina alle erbe aromatiche. Ogni cuoca e ogni ristorante della regione utilizzano gli ingredienti freschi e disponibili, come mele, patate, spinaci, uvetta e mentuccia, per creare la propria versione unica di questi ravioli.

Il cuore della festa

La festa di Sutrio è un’occasione imperdibile per scoprire e degustare queste delizie culinarie. Passeggiando tra le nove isole di degustazione, allestite nei punti più caratteristici del paese, i visitatori potranno assaporare i Cjarsòns in tutte le loro varianti. Ogni isola rappresenta un paese della Carnia e propone la propria ricetta tradizionale, offrendo un viaggio gastronomico attraverso i sapori della regione.

Degustazioni uniche

Durante la festa, sarà possibile degustare Cjarsòns salati e dolci, insaporiti con erbe primaverili, piccole scaglie di cioccolato, melissa, cipolla, pere secche e carrube. Ogni assaggio sarà accompagnato dai pregiati vini delle migliori aziende friulane, selezionati appositamente per l’evento. Questa combinazione di sapori e aromi rende i Cjarsòns un piatto complesso e ricco, degno di alta ristorazione.

Non solo gastronomia

Oltre alle prelibatezze culinarie, la festa offre una serie di attività per tutta la famiglia. Bambini e adulti potranno partecipare a laboratori e giochi, ascoltare musica dal vivo e visitare il Mercatino dei prodotti del territorio. Questa manifestazione non è solo un tributo ai Cjarsòns, ma anche un’occasione per promuovere e valorizzare le tradizioni locali e i prodotti tipici della Carnia.

Un’iniziativa di valorizzazione del territorio

La festa dei Cjarsòns si inserisce all’interno delle attività di animazione del territorio previste dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”. Questo progetto mira a promuovere e sostenere le comunità locali attraverso iniziative culturali e turistiche che valorizzano il patrimonio storico, artistico e gastronomico della regione.

