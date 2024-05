Sanità e riduzione delle liste d’attesa, Asufc raccoglie i primi frutti

Il piano d’azione avviato dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc) all’inizio del 2023 per ridurre le liste d’attesa sta finalmente mostrando i primi segni di miglioramento. Durante una conferenza stampa a Udine, l’assessore regionale alla Salute, il direttore generale e il direttore sanitario di Asufc hanno illustrato i progressi ottenuti e le sfide ancora da affrontare.

Un percorso di riorganizzazione e pianificazione

Il percorso intrapreso da Asufc per la riduzione delle liste d’attesa è un progetto ambizioso che richiede tempo e dedizione. La riorganizzazione del sistema sanitario e una pianificazione accurata sono essenziali per raggiungere l’obiettivo finale. I risultati incoraggianti ottenuti finora spingono a credere nel sistema sanitario e a supportare i professionisti del settore nel rispondere efficacemente ai bisogni di salute pubblica.

L’assessore alla Salute ha sottolineato le criticità principali legate alla gestione delle attese. In particolare, ha evidenziato l’inappropriatezza di alcune richieste di prestazioni e la necessità di ridurre la frammentazione del sistema sanitario regionale. La riduzione delle organizzazioni pubbliche a tre ha richiesto un lungo lavoro di omogeneizzazione, che sta iniziando a dare i suoi frutti.

Revisione del modello di erogazione dei servizi

Durante l’incontro, è stato evidenziato come la revisione del modello di erogazione dei servizi sia un fattore determinante per il miglioramento delle performance. La digitalizzazione dei percorsi e l’introduzione di nuovi applicativi, insieme all’incremento della capacità produttiva, stanno contribuendo a ridurre i tempi di attesa.

Dati positivi sui tempi di attesa

I dati presentati mostrano un costante miglioramento nei tempi di attesa per le diverse tipologie di ricovero e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonostante l’aumento dei volumi di prestazioni richieste. Il divario tra i tempi di attesa e i target prefissati è in continua diminuzione, segno che il piano d’azione sta funzionando. L’auspicio è che questo miglioramento continui, creando un clima di fiducia e serenità per i cittadini e i professionisti della salute in Friuli-Venezia Giulia

