La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente approvato un piano di finanziamento che prevede lo stanziamento di oltre 1,7 milioni di euro per la manutenzione dei teatri locali. La proposta, avanzata da Mario Anzil, vicegovernatore con delega a Cultura e Sport, mira a sostenere le sale teatrali con interventi di manutenzione ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza e adeguamento tecnologico.

Focus su piccoli e medi teatri

Questo finanziamento si concentrerà esclusivamente su teatri di piccole e medie dimensioni. Le sale con capienza fino a 300 posti e quelle con una capienza tra 301 e 800 posti beneficeranno di questi fondi. Per i teatri di dimensioni maggiori, che hanno già ricevuto contributi significativi negli anni passati (2020 e 2022), non sono previsti ulteriori finanziamenti per il 2024.

Domande e assegnazione delle risorse

Sono state presentate 60 domande per l’assegnazione dei contributi di manutenzione, suddivise come segue:

34 domande per teatri con capienza fino a 300 posti

per teatri con capienza fino a 300 posti 23 domande per teatri con capienza tra 301 e 800 posti

per teatri con capienza tra 301 e 800 posti 3 domande per teatri con capienza superiore agli 800 posti

Dopo un’attenta valutazione, sono stati riservati 617.232,81 euro per 13 sale con capienza fino a 300 posti e 1.148.281,38 euro per 13 sale con capienza tra 301 e 800 posti.

Possibilità di implementazione delle risorse

Il vicegovernatore ha inoltre indicato che, in fase di assestamento, potrebbero essere implementate ulteriori risorse per scorrere ulteriormente la graduatoria e supportare un maggior numero di teatri. Questo ulteriore stanziamento potrebbe ampliare il raggio d’azione degli interventi, garantendo una maggiore copertura delle necessità dei teatri locali.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la valorizzazione della cultura e la promozione delle arti nel Friuli-Venezia Giulia. Il sostegno economico alle infrastrutture teatrali non solo migliora le condizioni delle sale, ma contribuisce anche a mantenere viva la tradizione teatrale nella regione.

