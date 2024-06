Trionfo matematico e impegno ambientale: orgogli udinesi premiati

È stato un maggio ricco di soddisfazioni per 20 giovani studenti udinesi, che hanno portato a casa importanti riconoscimenti in competizioni di rilievo nazionale. Per celebrare i loro successi, l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia di premiazione nel prestigioso Salone del Popolo.

Successi nazionali nelle gare di matematica

Le gare di matematica a squadre “Kangourou”, tenutesi a Cervia dal 2 al 5 maggio, hanno visto due squadre udinesi raggiungere il terzo posto assoluto in Italia. La squadra mista del collegio Dimesse, composta da 8 ragazzi della scuola media paritaria M.C. Nannei e guidata dai professori Marco Cornelio e Giacomo Di Giusto, e la squadra delle classi quinte della Carducci hanno dimostrato eccellenti capacità risolvendo esercizi, problemi e applicando formule matematiche con precisione.

Riconoscimenti per la sostenibilità ambientale

Gli studenti della scuola media Tiepolo sono stati premiati nel contest “Attiviamoci per il pianeta” nella categoria Scuola Attiva Junior. Questo concorso, promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ha coinvolto oltre 60 mila studenti in tutta Italia. La giuria ha lodato l’originalità dell’idea presentata dagli studenti udinesi, con particolare attenzione al buon uso della lingua inglese e alle capacità creative digitali.

I premiati dell’evento

Durante la cerimonia, le pergamene sono state consegnate ai seguenti studenti:

Nicola Pons , Cristina Uricchio , Sofia Scognetto , Sofia Belvedere , Mattia Fazzolari , Pasut Davide e Giacomo Soranzo per la scuola media Nannei, che ha ottenuto il terzo posto nazionale nelle gare di matematica.

, , , , , e per la scuola media Nannei, che ha ottenuto il terzo posto nazionale nelle gare di matematica. Filippo Armetta , Samuel Citossi , Marianna Comino , Lodovico Fedrigo , Tommaso Landucci , Anna Manzinello , Matteo Scolari e Riccardo Viel per la scuola primaria Carducci, protagonisti nelle gare di matematica in Romagna.

, , , , , , e per la scuola primaria Carducci, protagonisti nelle gare di matematica in Romagna. Filippo Tawan Brai, Filippo Boesso, Matteo Tuzzolino, Clarissa Kubas e Ke Yi per la scuola media Tiepolo, premiati nel contest “Attiviamoci per il pianeta”.

Questi risultati dimostrano l’eccellenza educativa delle scuole udinesi e l’impegno degli studenti nel perseguire obiettivi ambiziosi. L’Amministrazione comunale si è detta orgogliosa di questi giovani talenti, riconoscendo l’importanza di sostenere e valorizzare i successi scolastici come stimolo per il futuro della comunità.

