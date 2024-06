Turismo outdoor e in camper, Friuli-Venezia Giulia meta ideale

Per la prima volta, il Friuli-Venezia Giulia sarà presente al Caravan Salon 2024 a Düsseldorf, la fiera più importante al mondo per il turismo itinerante. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per presentare la regione come destinazione ideale per il mobile travel.

Grazie alla sua offerta diversificata e alla crescente domanda di turismo all’aria aperta, il Friuli-Venezia Giulia si conferma una meta in crescita per il turismo outdoor. La regione continua a investire in infrastrutture e promozione per attirare sempre più visitatori amanti della natura e delle vacanze in camper.