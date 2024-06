Tentata tapina alla sagra di Tavagnacco: 73enne mette in fuga il malvivente

TAVAGNACCO – Un tentativo di rapina ha avuto un esito inaspettato ieri notte a Tavagnacco. Un uomo di 73 anni, tra gli organizzatori della Sagra dei Rizzi, è stato avvicinato da un malintenzionato mentre rientrava a casa in compagnia di una donna. L’aggressore, armato di un estintore, ha spruzzato schiuma addosso all’anziano nel tentativo di sottrargli il denaro raccolto durante la serata.

Pronta reazione dell’aggredito

Nonostante l’inaspettato attacco, il 73enne non si è lasciato intimidire e ha reagito prontamente, riuscendo a mettere in fuga il rapinatore. Il malvivente, vedendosi scoperto e incapace di portare a termine il suo piano, è scappato a piedi in direzione dei campi circostanti. La donna che accompagnava l’anziano ha riportato una lieve lesione al braccio durante l’alterco.

L’intervento dei Carabinieri di Udine

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine, che stanno attualmente svolgendo le indagini per identificare e catturare il responsabile. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali tracce lasciate dal fuggitivo per risalire alla sua identità.

