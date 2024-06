Stewart Copeland al No Borders Music Festival

L’estate 2024 si arricchisce di un evento musicale di grande rilievo: Stewart Copeland, il leggendario batterista e fondatore dei The Police, si esibirà sabato 27 luglio ai Laghi di Fusine, situati al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Questo suggestivo scenario naturale ospiterà il No Borders Music Festival, un appuntamento che promette di essere un’esperienza unica per tutti gli amanti della musica.

Un concerto imperdibile

Alle ore 14:00 di sabato 27 luglio, Stewart Copeland salirà sul palco con il suo nuovo progetto dal vivo, ‘Police Deranged For Orchestra’. Accompagnato dalla FVG Orchestra, composta da tre cantanti e un chitarrista, Copeland ripercorrerà i grandi successi dei The Police, una delle band più influenti degli anni ’80. Tra i brani in scaletta non mancheranno hit immortali come ‘Roxanne’, ‘Message In A Bottle’ e ‘Don’t Stand Too Close to Me’.

Una carriera straordinaria

Stewart Copeland è molto più di un semplice batterista: è una figura iconica nel panorama musicale internazionale. Con i The Police ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto 6 Grammy Awards ed è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame. La sua carriera solista è altrettanto impressionante, con composizioni che spaziano dall’opera al balletto, dalla musica orchestrale alle colonne sonore per film, TV e videogiochi.

Un’esperienza immersiva

Il progetto ‘Police Deranged For Orchestra’, nato nel 2021, rappresenta una nuova sfida artistica per Copeland. Il concerto del 27 luglio sarà una vera e propria esperienza immersiva, dove i successi dei The Police verranno reinterpretati in chiave sinfonica. Gli arrangiamenti orchestrali doneranno nuova vita ai brani storici della band, rendendo l’evento un’esperienza imperdibile sia per i fan di lunga data che per i nuovi ascoltatori.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 21 giugno 2024 su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Il prezzo del biglietto, posto unico, è di € 35,00 più diritti di prevendita. Per ulteriori informazioni e per consultare i pacchetti speciali che includono il noleggio di escursioni con guide naturalistiche e il pernottamento in albergo, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: www.nobordersmusicfestival.com.

Un festival di collaborazioni

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, in collaborazione con numerosi enti e sponsor tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, e Credit Agricole. Media Partner dell’evento sono Radio Deejay, Radio Capital, e Sky Arte.

Un appuntamento con la natura

L’evento si terrà nella splendida cornice dei Laghi di Fusine, una location che unisce la bellezza naturale con l’eccellenza musicale. Situati nel cuore delle Alpi Giulie, i laghi offrono uno scenario mozzafiato che farà da sfondo a questo straordinario concerto. I visitatori avranno l’opportunità di godere non solo della musica, ma anche delle bellezze naturali della regione, grazie ai pacchetti che includono escursioni guidate.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook