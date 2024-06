Prevenzione incendi, Friuli-Venezia Giulia pronta per l’estate

TRIESTE – Ieri mattina si è tenuto un vertice in Prefettura a Trieste per discutere il piano di prevenzione degli incendi estivi in Friuli-Venezia Giulia. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, insieme ai prefetti di Trieste e Gorizia, Pietro Signoriello e Raffaele Ricciardi, oltre ai rappresentanti delle principali forze dell’ordine e della Rete ferroviaria italiana (Rfi).

Misure preventive e interventi attuati

L’assessore Riccardi ha dichiarato che tutte le attività di prevenzione degli incendi sono state regolarmente messe in campo. Tra le principali azioni intraprese, la Rfi ha ridotto la vegetazione secca vicino ai binari e ha proseguito la costruzione di muretti tagliafuoco lungo la linea ferroviaria, punto critico in passato. Questi interventi risultano cruciali per la prevenzione degli incendi nelle zone più a rischio.

Condizioni meteorologiche e rischi attuali

Rispetto allo scorso anno, si è registrato un aumento del 30% delle precipitazioni, il che fa sperare in una stagione estiva meno problematica dal punto di vista degli incendi. Tuttavia, la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia rimane vigile e pronta ad affrontare eventuali emergenze. Recenti controlli aerei nelle ex province di Trieste e Gorizia non hanno rilevato criticità significative.

La Protezione civile in supporto alla Sardegna

Nonostante la situazione tranquilla in Friuli-Venezia Giulia, altre regioni italiane stanno affrontando gravi problemi di incendi. Pertanto, la colonna mobile della Protezione civile regionale si appresta a partire per la Sardegna, dove contribuirà a contrastare i roghi scoppiati di recente.

Coordinamento, risorse disponibili e progetti futuri

La regione dispone di squadre di pronto intervento specificamente formate e di una propria flotta di elicotteri antincendio. Inoltre, in caso di necessità, è disponibile un mezzo dislocato a Casarsa della Delizia. Questo sistema integrato garantisce una risposta rapida ed efficiente in caso di emergenze.

Riccardi ha sottolineato che la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, insieme al Corpo forestale regionale e alla Direzione agricoltura, sta lavorando a un progetto pluriennale per l’implementazione delle strade forestali. Questo progetto mira a migliorare la capacità di penetrazione dei mezzi di soccorso nelle aree boschive, consentendo di arginare e spegnere i roghi più rapidamente.

Il sistema di emergenza del Friuli-Venezia Giulia si dimostra pronto ed efficace nell’affrontare la stagione estiva. Le misure preventive adottate e la preparazione delle squadre di intervento rappresentano un punto di forza per la regione, pronta a intervenire anche in supporto di altre aree italiane in difficoltà.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook