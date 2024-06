Fedriga: «Tavoli tecnici per valutare la cooperazione con la Georgia»

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato ieri 26 giugno il console generale della Georgia a Milano, Natalia Kordzaia, per discutere delle potenzialità di una collaborazione economica tra i due territori. Durante l’incontro, Fedriga ha sottolineato l’importanza di avviare tavoli tecnici per esplorare le opportunità di cooperazione, soprattutto nei settori della navalmeccanica e della logistica.

Le opportunità per il settore della navalmeccanica

Il settore della navalmeccanica rappresenta una delle aree chiave per questa cooperazione grazie alla presenza di Fincantieri, uno dei principali colossi mondiali del settore. La partnership con la Georgia potrebbe aprire nuove prospettive di crescita e sviluppo, sia per le imprese locali che per quelle georgiane, favorendo uno scambio di competenze e tecnologie.

Il Porto di Trieste, hub logistico strategico

Un altro punto di forza del Friuli-Venezia Giulia è il Porto di Trieste, un hub logistico di rilevanza internazionale. Fedriga ha evidenziato come il porto possa giocare un ruolo cruciale nella collaborazione con la Georgia, facilitando il trasporto di merci e migliorando le infrastrutture logistiche. La cooperazione in questo ambito potrebbe portare a significativi benefici economici per entrambe le regioni.

L’internazionalizzazione delle imprese del FVG

Le imprese del Friuli-Venezia Giulia sono storicamente orientate verso l’internazionalizzazione e l’attrazione di investimenti. Grazie all’attività dell’Agenzia Select FVG, la regione ha sviluppato una strategia efficace per promuovere le sue eccellenze e attrarre capitali stranieri. La possibile collaborazione con la Georgia rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Un futuro di cooperazione e crescita

L’incontro tra Fedriga e Kordzaia ha messo in luce l’interesse reciproco per una cooperazione economica che potrebbe portare benefici significativi a entrambi i territori. Il Friuli-Venezia Giulia, con le sue eccellenze nei settori della navalmeccanica e della logistica, e la Georgia, con il suo potenziale di crescita e sviluppo, potrebbero avviare una collaborazione fruttuosa e duratura.

