TRIESTE – La città di Trieste ospiterà domani l’assemblea regionale delle cooperative sociali, un evento di grande rilevanza per il Friuli Venezia Giulia. L’incontro, organizzato da Federsolidarietà Confcooperative FVG, radunerà 157 cooperative sociali che rappresentano un vasto insieme del settore cooperativo nella regione.

Un settore in crescita

Le cooperative sociali aderenti a Federsolidarietà Confcooperative FVG costituiscono il 68% delle 229 imprese iscritte all’Albo delle cooperative sociali tenuto dalla Regione. Questo insieme significativo impiega 8.742 addetti e genera ricavi complessivi di 329 milioni di euro. L’importanza di queste realtà nel tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia è innegabile.

Un incontro di alto livello

L’assemblea, dal titolo “Welfare 2030: Modello e Azioni per il Welfare Regionale“, si svolgerà presso il Ferdinandeo, nella sala conferenze della MIB Trieste School of Management. La giornata inizierà alle 10.00 con l’introduzione del presidente regionale di Federsolidarietà Confcooperative FVG, Luca Fontana, e le portavoci dei Giovani cooperatori del territorio, Alice Richter e Ilaria Miniutti.

Relatori di prestigio

Tra i relatori spiccano nomi di prestigio come Paolo Venturi, direttore di Aiccon Research Center, che parlerà di “Valore Pubblico e Innovazione Istituzionale: Senso e Strategia per il Welfare del Territorio”, e Stefano Zamagni, economista dell’Università di Bologna, con un intervento su “Cooperazione Sociale e Pubblica Amministrazione: Le Ragioni di un’Alleanza per una Società in Trasformazione”. Giovanni Grandi, professore di Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Trieste, affronterà il tema “Al Cuore della Democrazia. La Cooperazione per il Bene Comune”. Concluderà i lavori Stefano Granata, presidente nazionale di Federsolidarietà.

Sfide e opportunità del settore

L’assemblea rappresenta un importante momento di confronto per un settore che si misura con un crescente bisogno di assistenza. In Friuli Venezia Giulia si stima la presenza di circa 25.000 persone over65 affette da demenza e 100.000 persone con disabilità, di cui 60.000 in età lavorativa. Di fronte a questi numeri, le cooperative sociali giocano un ruolo cruciale nel supporto e nell’inserimento lavorativo, con oltre 800 persone assunte in 71 cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Le sfide del welfare

«La nostra non è una piattaforma puramente rivendicativa: piuttosto, vogliamo metterci in gioco e capire in che modo affrontare i cambiamenti epocali che il welfare sta vivendo», afferma Luca Fontana. La gestione economica e la qualità dei servizi erogati sono due aspetti fondamentali per le cooperative. La spesa pubblica, spesso oggetto di tagli, deve essere vista come un investimento che genera risparmi, poiché migliori condizioni di vita per le persone si traducono in una maggiore produttività e benessere per le comunità, riducendo così la richiesta di assistenza.

Risorse e privatizzazione

Un altro aspetto centrale è la natura delle risorse destinate al settore. Da un lato, si osserva una tendenza preoccupante alla privatizzazione dei servizi, dall’altro, un’importante disponibilità di risorse provenienti soprattutto dal livello europeo. Questa dicotomia rappresenta una sfida e un’opportunità per le cooperative sociali, che devono navigare tra queste dinamiche per continuare a offrire servizi di qualità.

L’assemblea regionale delle cooperative sociali a Trieste è un’occasione per riflettere su un futuro sostenibile e inclusivo per il welfare del Friuli Venezia Giulia. Le cooperative sociali, con il loro ruolo fondamentale, continuano a rappresentare una risposta efficace alle esigenze di una società in continua trasformazione. La presenza di figure di spicco e la partecipazione attiva delle cooperative locali testimoniano l’importanza di questo incontro per delineare le strategie future del settore.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook