Vitagliano alla guida della Legione Carabinieri FVG

Il Friuli-Venezia Giulia ha vissuto oggi un evento di grande rilevanza: la cerimonia del cambio del comandante della Legione Carabinieri della regione. La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni locali è stata al centro di questo importante avvicendamento, sottolineando l’importanza della sicurezza e del benessere della comunità.

Il legame tra arma e Regione

L’assessore alle Finanze del Friuli-Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha ribadito durante la cerimonia il solido legame tra l’Arma e la Regione. Questo rapporto si basa su una collaborazione leale e coesa, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sul territorio e un profondo rispetto per chi indossa la divisa e difende la Repubblica. “I valori della Benemerita, di abnegazione e sacrificio, lo spirito di servizio e l’esserci sempre, sono condivisi dall’intera comunità regionale”, ha affermato Zilli.

Cambio di comando

La cerimonia, svoltasi presso la caserma “Attilio Basso” di Udine, ha visto il generale di brigata Francesco Atzeni cedere il comando al generale di brigata Gabriele Vitagliano. Atzeni, che assumerà il comando del Reparto Autonomo del Comando Generale di Roma, è stato ringraziato per la sua dedizione e il suo contributo al territorio durante i suoi tre anni di servizio. La sua sensibilità nel comprendere il contesto sociale e culturale del Friuli-Venezia Giulia è stata particolarmente apprezzata, come dimostra il Calendario dell’Arma realizzato in lingua friulana.

Un benvenuto al nuovo comandante

Il nuovo comandante, generale di brigata Vitagliano, proveniente dal Comando provinciale di Firenze, ha ricevuto un caloroso benvenuto. Barbara Zilli ha espresso apprezzamento per le sue parole di elogio verso le istituzioni locali e ha assicurato la massima collaborazione da parte dell’Amministrazione regionale. “Come Amministrazione garantiamo a lui e a tutti i suoi uomini e donne massima collaborazione, per contribuire a mantenere saldi i valori e i principi propri delle nostre comunità”, ha dichiarato Zilli, portando anche i saluti del governatore Massimiliano Fedriga.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook